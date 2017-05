Mario Kart 8 Deluxe, carreras gamberras en Nintendo Switch

Tras el lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ y ‘1,2, Switch!’ Nintendo Switch acaba de recibir otro de los títulos estrella de sus primeras semanas de vida: Mario Kart 8 Deluxe. El tercer gran juego en formato físico para la nueva consola de Nintendo es, en realidad, una versión ampliada y mejorada del Mario Kart 8 que pudimos disfrutar en Wii U. Y es, además, el Mario Kart más grande hasta la fecha: más de 40 personajes, 48 circuitos, más objetos para fastidiar a nuestros rivales y nuevo modo Batalla para garantizar piques infinitos jugando en compañía.

En Mario Kart 8 Deluxe no buscamos sesudas opciones mecánicas, ni aerodinámica personalizada, ni realismo, aunque cada vehículo tenga características diferentes. Esto son carreras por pura diversión que, además de premiar al más rápido, también otorgan ventaja a quien mejor sabe manejar los objetos que encontramos en el circuito. Para pulverizar los récords de tiempo tendremos que controlar adecuadamente los derrapes y el miniturbo que nos proporcionan, que en esta entrega cuenta con tres niveles de fuerza. Sobre los objetos, tendremos plátanos para que el rival pierda el control, caparazones para frenarlo en seco, bombas… las opciones son enormes para hacer la puñeta a los compañeros de carrera, y ahora se han ampliado con el objeto Pluma para saltar y el Boo para robarles sus objetos. Otra de las novedades en este capítulo es que podemos llevar dos objetos diferentes a la vez para ampliar sus posibilidades. De esta forma, aunque vayamos liderando la vuelta, nunca estaremos tranquilos, y si somos los últimos podemos fastidiar al resto.

Los personajes de Splatoon, nuevos en Mario Kart / Nintendo

Mario, Luigi, Yoshi o Donkey Kong repiten como personajes jugables, con añadidos como los protagonistas del juego de paintball Splatoon. Tanto personajes (menos uno) como circuitos y cilindradas, incluidos los frenéticos 200 cc, están todos desbloqueados desde el principio, lo que amplía el abanico de opciones inicial, pero también resta esa satisfactoria sensación de desbloqueo de contenido. Al menos los componentes de los vehículos sí hay que descubrirlos poco a poco recogiendo monedas. El Modo Batalla se ha renovado con 8 circuitos exclusivos, y cuenta con desafíos como, ‘Bob-ombardeo’ o ‘Batalla de globos’.

Multijugador con todas las posibilidades portátiles de Nintendo Switch / Nintendo

Pero es sin duda el apartado multijugador el que más partido saca de la última entrega de Mario Kart. Su combinación con las opciones portátiles de la propia consola Nintendo Switch depara retos casi infinitos. En una sola consola podemos competir hasta cuatro jugadores tanto en la tele como sobre una mesa con la opción tabletop de la propia pantalla de Switch. Si hablamos de juego online, uno o dos corredores pueden competir con hasta otros diez del resto del planeta; y a esto tenemos que sumar la conexión inalámbrica o en LAN de diferentes Nintendo Switch para multiplicar la diversión. Por supuesto Mario Kart 8 Deluxe puede disfrutarse en modo portátil: en este caso la resolución baja de 1080 a 720p., pero la velocidad permanece inalterable. Gráficamente el título es similar a su hermano pequeño de Wii U, pero la mayor potencia de Switch ha permitido incluir más detalles y animaciones en los objetos o mayor distancia de dibujado, además de restar tiempos de carga.

Más actualidad

Hace unos días salía a la venta Little Nightmares, una aventura tan simpática como terrorífica protagonizada por Six, una pequeña criatura escondida bajo un chubasquero amarillo que debe hacer frente a entornos de proporciones gigantescas. Se trata de un juego que maneja muy bien la oscuridad y la penumbra para ponernos frente a nuestros miedos infantiles. A base de puzzles y mecánicas de plataformas, podríamos describirlo como un cuento escalofriante por la indefensión de su protagonista ante la mala de esta historia, conocida como Lady.

Dos grandes franquicias del género de los puzzles, ‘Puyopuyo’ y Tetris, se unen en el lanzamiento de un título conjunto para PS4 y Nintendo Switch. Vamos a tener que devanarnos los sesos colocando piezas y colores para triunfar en este juego caracterizado por su variedad de modos. Para un jugador podemos probar con aventura o desafío, pero podremos competir hasta cuatro adversarios en sus variantes arcade.

Y finalmente este viernes, 5 de mayo, se presentará el juego ganador del concurso Playstation Talents 2015, ‘Way of Redemption’. Combina arcade, deporte y MOBA (Multiplayer Online Batlle Arena, tipo League of Legends) del estudio español Pixel Cream. Sus creadores prefieren hablar de género MOSA (Multiplayer Online Sports Arena) porque el objetivo es ganarnos la redención de los dioses venciendo en un torneo similar al air hockey y el clásico wind jammers. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.

