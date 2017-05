Ortuzar: “El acuerdo pone el contador a cero en nuestra relación con el Estado”

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha puesto en valor el “gran acuerdo” alcanzado “sin complejos” con el Gobierno central que facilitará la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado y que “pone el contador a cero en nuestra relación con el Estado”.

Ese pacto presupuestario incluye, entre otras materias, un "cronograma" para culminar el TAV además de nuevas atribuciones a la Ertzaintza que podrá realizar "persecuciones en caliente" al otro lado de la frontera.

“Es un acuerdo muy importante política y económicamente, pero sobre todo porque va a beneficiar a todos y cada uno de los ciudadanos vascos. Es de verdad un gran acuerdo” ha asegurado.

Ortuzar se ha mostrado “muy satisfecho” por un acuerdo “duro de conseguir” pero que “ha merecido la pena”.

El presidente del PNV, que se ha volcado en la recta final de la negociación, ha admitido que se resolvió anoche en el Palacio de la Moncloa coincidiendo con el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

"Nos quedamos sin ver el partido famoso que a mí no me interesaba mucho pero a otros que estaban en la mesa, sí. Espero que al fastidiarles el partido no nos haya hecho perder alguna oportunidad en la negoación" ha bromeado.

“Vamos a estar muy vigilantes para que se cumpla hasta la última de sus previsiones” ha advertido ya en tono serio.

El presidente del PNV ha citado a Xabier Arzallus para asegurar que “al PNV nunca le ha temblado el pulso al pactar si lo considerábamos útil para la causa de Euskadi y esta vez tampoco nos ha temblado”.

El acuerdo contempla entre otras medidas un “amplio paquete" de actuaciones ferroviarias. “Nunca hasta ahora se había conseguido antes un compromiso tan preciso de inversiones, calendario y obras a ejecutar como el que se detalla. Con una inversión plurianual global de 3.380 millones de euros, la alta velocidad será una realidad en Euskadi en 2023 y la conexión con el TGV francés en 2025” ha subrayado.

Asimismo, permitirá “mejorar” la competitividad de las empresas vascas a través de la bajada de la factura eléctrica con la unificación de tarificas y un ahorro estimado de unos 50 millones anuales.

Finalmente, Ortuzar ha destacado el acuerdo logrado en relación a la Ertzaintza que permitirá a la policía vasca conectarse con los servicios europeos de seguridad y poder realizar persecuciones en caliente al otro lado de la muga”. “Es un gran paso”, ha dicho.

También se ha felicitado por el acuerdo alcanzado sobre el Cupo que es de “alcance” y que “marca un antes y un después” en la relación entre ambos Ejecutivos.

El líder jeltzale ha aclarado que la política penitentencia no ha estado en la negociación aunque "si está en la agenda".

Comentarios