“Cruz ha llegado hasta aquí engañando y amenazando a la gente”

Conrado Marín, presidente de Sentimiento Albinegro, atendió esta tarde a Radio Castellón Cadena Ser para explicar cómo se encuentra el proceso judicial contra el presidente del CD Castellón, David Cruz.

La denuncia de la asociación de pequeños accionistas contra David Cruz se llevó a cabo hace tres meses después de que el presidente de la entidad albinegra empezara a tomar decisiones que ponían en duda la supervivencia del CD Castellón: “En diciembre tuvimos nuestra asamblea, pocos días antes de la junta de accionistas del Castellón. Allí, por decisión de toda la asamblea de Sentimiento Albinegro y el resto de asociados se decidió denunciar a David Cruz por administración desleal. Teníamos claro que todo lo de estos meses ha sido una maniobra de David Cruz y su consejo de administración, principalmente Cano Coloma, para alargar con mentiras y engaños a posibles compradores.”, ha explicado Marín.

A pesar de que estos meses han salido a la palestra posibles compradores como el grupo chino Ledus, el grupo inversor americano junto al Impala o el grupo de futbolistas castellonenses como Pablo Hernández y Ángel Dealbert, Conrado Marín ha afirmado que “Cruz nunca ha tenido intención de irse ni la tiene ahora, porque no estaría buscando ningún campo de la provincia para jugar la temporada que viene. Él no puede vender ni quiere vender. No puede vender algo que no es suyo.”

Por ello, la solución que esta asociación propone es “apartar a Cruz y a Castellnou, pedir la administración judicial y, a través del juzgado, convocar una ampliación de capital que fuera la que de verdad salvara al Castellón. El dinero no puede ser ni para Cruz ni para Osuna, sino para salvar al Castellón”, ha manifestado el presidente de Sentimiento.

Sin embargo, el proceso judicial está tardando más de lo esperado. “La denuncia contra Cruz se presentó el 10 de febrero, lo que son casi 3 meses, mientras la de Castellnou en dos meses se le dio trámite y ya salieron los primeros cuatro imputados. Ahora el tema está en diligencias previas, hace 10 días llegó la denuncia a Fiscalia y ahora está en manos de la Policía Judicial, esperando a que el juzgado de instrucción n.º 1 diga si hay suficientes pruebas para imputar a David Cruz”, ha comentado.

Por si fuera poco, Marin ha resaltado que “estamos expectantes ante esta medida porque ha quedado demostrado que David Cruz y su consejo de administración son incapaces de llevar esto adelante. Si los jugadores denuncian y no se les paga antes del 31 de julio, habrá descenso a Preferente. En un hipotético ascenso, no se podría ascender si no pagas a los jugadores y no presentas un aval. Con todo lo que tenemos nosotros en el juzgado y encima llevar el club a liquidación, entonces que se preparen porque al final acabarán como Castellnou”.

El presidente de la asocación respondió a las declaraciones que Manuel Illueca, Director General del Instituto Valenciano de Finanzas, hizo recientemente sobre que no iban a ayudar económicamente al CD Castellón: “Por una parte lo entiendo, pero por otra parte creo que es muy injusto para el Castellón. Ha habido dinero para todos los otros clubes en épocas pasadas y para el Castellón no lo hubo. Para el Castellón no ha habido ni habrá, así que el resto debería devolverlo. El Castellón ha sido el patito feo y ahora nos dicen que no puede haber dinero para el fútbol. Recordemos que el señor Illueca estuvo celebrando el ascenso del Levante en Orriols, que me parece perfecto, pero me parece que deberían tener un poco de sensibilidad al decir las cosas porque la afición del CD Castellón y el propio club no se merece el ninguneo al que se le ha sometido estos años desde las instituciones”, ha declarado a Radio Castellón.

Marín también tuvo palabras hacia el taquillaje que, presuntamente, recaudaron de forma íntegra los jugadores tras el partido contra el Villarreal C: “No está nada claro porque lo que hace Cruz es todo una mentira. A los jugadores les entiendo, llevan muchos meses sin cobrar pero les han tomado el pelo y se lo seguirán tomando. ¿Los jugadores como van a saber lo que se ha recaudado si no estaban en las taquillas? Están peleando por lo suyo pero el Castellón no solo debe dinero a los jugadores. La obligación del consejo de administración es pagar a todos: fútbol base, proveedores, Hacienda…”

Por último, el presidente ha admitido que “Cruz se ha salido con la suya. Con las posibles ventas ha llegado a donde quería llegar, a hacer caja. ¿Y quién pasa por caja? La afición del Castellón, como siempre. Particularmente aconsejaría a todo aficionado del Castellón a pagar con tarjeta, y si no dejan, iré a por un notario porque al menos ese dinero dejará un rastro. Ahora mismo, ¿cuánto dinero se ha ingresado? Seguimos sin el presupuesto de esta temporada. David Cruz ha llegado hasta aquí engañando y amenazando a la gente, allá él porque todo tiene un límite”, concluye.

