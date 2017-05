Valencia empadrona a personas sin hogar

El Ayuntamiento quiere empadronar a personas que, por su situación económica, no viven en una vivienda propia o alquilada. La medida incluye también a personas que duermen en la calle, que podrían empadronarse siempre que quede certificado que pasan la noche siempre en el mismo lugar. El objetivo es que nadie en la ciudad se quede sin derechos.

Explica la concejal de políticas inclusivas Isabel Lozano que el Ayuntamiento tiene que dar garantizar los derechos de todos los que viven en el municipio. Algo que no ocurre a día de hoy, afirma, porque hay personas que no pueden acceder a determinadas ayudas por el mero hecho de no poder estar empadronadas.

De esta medida que ya está en marcha se puden beneficiar colectivos sin recursos, incluidas las personas que duermen a diario parques, portales y cajeros.

En todos los casos su empadronamiento se puede realizar siempre y cuando un técnico de servicios sociales pueda certificar que duerme todas las noches en el mismo lugar. Se calcula que en la ciudad viven al menos 500 sin techo.

Valencia es junta a Barcelona la única ciudad española que ha empezado a empadronar a personas sin recursos.

