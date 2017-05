José Manuel Zapico, nuevo secretario general de CCOO

La nueva Ejecutiva regional se reduce de los cuarenta miembros de la saliente, a catorce (más el secretario general); vencía así la propuesta presentada por Zapico, frente a la de José María Guzmán Pacios, al mediodía, lo que ya auguraba el resultado final de la tarde.

No hubo candidatura única por discrepancias entre ambos candidatos a causa del nombre de una de las integrantes de la lista de Pacios, Mapy Artidiello, que no fue aceptada por la de José Manuel Zapico, lo que acabó rompiendo las negociaciones. Tras su elección, el ya secretario general, hacía un llamamiento a modernizar CCOO. Asumía que se producirán tanto errores como aciertos, pero que todos serán, dijo colecitvos. No sobra nadie, añadió "porque en esta organización hace falta traer a mucha gente moza, a muches muyeres que sufren la precariedad; porque en esta organización no hay machistas, hay feministas"

Estas últimas palabras parecen una contestación a las críticas por no aceptar a Artidiello en las negociaciones. La ejecutiva estará formada, finalmente, por los 9 primeros bnombres de la lista de Zapico, que integran Manuel Pérez Uría, Ana María Rodriguez, Ahmad Rafat; los cinco restantes, incluyendo a Pacios salen de la lista de éste último.

