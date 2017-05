Los sindicatos de hostelería denuncian que la patronal no quiere nuevo convenio ni aplicar el actual

Tras la reunión celebrada este viernes con la Federación de Empresas de Hostelería de Granada, UGT y CCOO han denunciado que los empresarios siguen en sus "trece" y se niegan "no sólo a negociar un nuevo convenio colectivo del sector para actualizar las condiciones laborales de 14.000 trabajadores de la provincia, sino incluso a aplicar el vigente a todas las plantilla". Los sindicatos piden la mediación de la administración.

Los sindicatos acusan a la patronal de usar la externalización de servicios para burlar el convenio, lo que está provocando que los trabajadores no puedan ni siquiera disfrutar de los derechos que el convenio les reconoce. De esta forma, dicen los sindicatos, se están creando plantillas de primera y de segunda.

UGT y CCOO han realizado un llamamiento a la patronal para que recapacite cara a la próxima reunión del 15 de mayo en el SERCLA (servicio de mediación de la Junta) y "tome ejemplo de sus homólogos de otras provincias andaluzas, donde después de muchos años de bloqueo, se han firmado recientemente los Convenios, como en Jaén y Cádiz".

La responsable del sector de la Hostelería de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Andalucía, Estrella Salas, ha dicho que con estos hechos "queda demostrado el verdadero talante de esta patronal, empeñada en que no se avance en la negociación". Y es que unos de los requisitos de la negociación colectiva, recuerda la representante de los trabajadores, es la buena fe en la negociación, cualidad que en el caso de la patronal granadina de la Hostelería, "brilla por su ausencia".

Por ello, al representante de UGT ha denunciado una vez más que las cifras récord que consigue el sector del turismo la provincia de Granada, no se han trasladado de ninguna manera a los trabajadores. Así, ha explicado la ugetista, se están generando beneficios en el sector, por lo que no hay excusa para que los empresarios no respeten la calidad laboral.

Por su parte, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios de CCOO Andalucía, José Antonio Frejo, ha denunciado la situación de bloqueo de la patronal de Hostelería en una ciudad como Granada, con gran afluencia turística." Somos prácticamente la única provincia andaluza con el convenio en situación de ultractividad después de que otras provincias estén avanzando en la negociación", ha insistido. Frejo, que ha puesto el acento en la intransigencia y la soledad en la que se está quedando la patronal granadina, ha recordado que "hoy mismo en Jaén se ha firmado un preacuerdo después de seis años de bloqueo del convenio, y en Cádiz ya se ha ratificado el nuevo Convenio Provincial de Hostelería".

Comentarios