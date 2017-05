Sin noticias del metro

Comienzan a surgir serias dudas sobre si la Junta podrá poner en marcha el metro a mediados de este mes, como prometió el consejero. Es más, todo apunta a que es muy complicado a tenor de los problemas, que persisten.

Además, tampoco se han aclarado las tarifas definitivas ni si los transbordos en la capital serán gratuitos.

El portavoz municipal de Izquierda Unida, Paco Puentedura, ha lamentado hoy que aún no se hayan negociado las tarifas definitivas; y los trenes no hayan alcanzado la velocidad comercial en las pruebas que se siguen realizando.

La concejala de Movilidad ha dicho que los técnicos del metro siguen realizando ajustes con los semáforos en la Sala de Control de la Huerta del Rasillo.

La delegada de Fomento, Mariela Fernández-Bermejo, ha dicho hoy que el metro no podrá comenzar a funcionar hasta que no alcance la velocidad comercial. Y aún no la alcanza por los ajustes pendientes en los semáforos. Pide además, colaboración de los conductores, quienes siguen aprendiendo a convivir con la nueva infraestructura poco a poco.

