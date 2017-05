156 colegios concertados de Madrid han incumplido la normativa este curso

Los inspectores de la Consejería de Educación han detectado irregularidades en 156 centros educativos privados subvencionados con fondos públicos en lo que llevamos de curso, según los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. La inspección educativa tiene el encargo de comprobar en todos los centros de este tipo que se está cumpliendo con la normativa vigente. Aún están en ello y hasta ahora el 30% de los colegios que ha inspeccionado (156 de 531) se han llevado un toque de atención.

Básicamente, las irregularidades detectadas tienen que ver con la voluntariedad de las cuotas que cobran a las familias que matriculan a sus hijos en la educación concertada. O bien han cobrado por servicios y actividades por las que no deberían, o bien no han informado correctamente a las familias sobre que pueden o no pueden cobrar.

De momento no ha habido sanciones porque la Consejería da la opción a estos centros de corregir los errores. La Comunidad les ha pedido que mejoren la información que dan a las familias sobre la voluntariedad de los pagos de actividades y servicio complementarios; que desglosen esos servicios y detallen cuál es el coste real de cada uno sin obligar a las familias a aceptar un paquete; y que especifiquen que los alumnos que cursan desde 1º de Educación Infantil hasta 2º de la ESO no están obligados a contratar un seguro.

El presidente de la FAPA (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) Giner de los Ríos, José Luis Pazos, los datos hablan por sí solos: "las cuotas en los centros concertados existen, se niegan y se permite". Según Pazos, "es necesario abordar ya un debate en profundidas para eliminarlas de forma definitiva".

Los datos los ha puesto sobre la mesa del Consejo Escolar la inspección educativa. El Consejo Escolar elevará una petición al gobierno de Cifuentes para que la Comunidad estudie el coste real que la enseñanza concertada supone para las arcas públicas. Según confirman a la Ser fuentes de la Consejería de Educación, eso estudio se hará.

