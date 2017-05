Pedro Sánchez: "Esto tiene muy buena pinta"

Pedro Sánchez ha llenado el Polideportivo de Carrús donde ha participado en un acto ante más de mil personas.

Se ha mostrado convencido de ganar las primarias el próximo día 21 y ha apelado a los militantes que no compartieron la abstención para que gobernara Rajoy para que se sumen a su candidatura.

Pedro Sánchez ha dicho que "esto tiene muy buena pinta", que el resultado de los avales está ganado y se ha mostrado confiado de ganar el próximo día 21.

Ha pedido un PSOE unido por lo que ha apelado a los compañeros de otras candidaturas que no compartieron la abstención que se sumen a su candidatura.

El acto se ha hecho en el Polideportivo de Carrús, el mismo lugar en el que estuvo Susana Díaz hace quince días, pero con la diferencia del número de personas. Susana Díaz pinchó, mientras que Sánchez ha llenado el pabellón con más de mil personas.

Entre los asistentes estaban la presidenta del PSPV-PSOE, María Teresa Sempere; los ex concejales Emilio Martínez, José Fernández, Vicenta Pérez o Puri Vives; la ex diputada autonómica, Modesta Salazar; o el jefe de Enfermería del Hospital General, Francisco Carrasco. El que no ha estado ha sido el secretario general, Carlos González, que apoya a Susana Díaz. Ayer dijo que, como alcalde, debía estar en los actos del Día de la Accesibilidad.

Pedro Sánchez en el centro junto a las personas que han intervenido en el acto / Javier Muñoz

En sus palabras, Pedro Sánchez se ha referido a los "ilustres militantes" diciendo que esas personas con 35 años menos estarían defendiendo lo mismo que él ahora.

Palabras para Mariano Rajoy para pedirle que vaya al Congreso de los Diputados, explique lo que tenga que explicar y dimita.

Palabras para Pablo Iglesias preguntándole que diferencia hay entre la corrupción de ahora, para plantear una moción de censura, y hace un año cuando no apoyó para que el PSOE gobernara.

Y la única referencia de refilón a la Comunitat Valenciana diciendo que al igual que en otras comunidades la corrupción es como la historia interminable.

Ha abierto el turno de intervenciones el secretario comarcal y ex alcalde de Elche, Alejandro Soler, diciendo que el PSOE debe volver a "ser el eje de la izquierda". Ha dicho que "para otras cosas están Ciudadanos para edulcorar al PP o Podemos para extremar la oposición". Ha añadido que para "representar un PSOE ganador, facilitar el gobierno al PP no es el mejor camino".

La alcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seva, ha comenzado su intervención haciendo referencia al número de avales y al segundo puesto en que ha quedado Sánchez. Seva ha dicho que en las elecciones municipales ella quedó segunda, pero está gobernando. Ha dicho que no ella quiere decidir y tiene claro que su candidato es Pedro Sánchez.

El secretario provincial del PSOE en Alicante, David Cerdán, ha dicho que "han hecho que seamos militantes avergonzados", añadiendo que "estamos rojos, pero no de vergüenza, sino de rabia".

Y el secretario provincial del PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, ha dicho que "practicamente la mitad del PSOE apoya esta candidatura". Ha señalado que "otras personas pensaron que era mejor reclutar capataces y luego vendrían los peones" añadiendo que primero la reacción fue decir que los avales eran "falsos", pero ahora hay "inquietud y alarma".

Se ha preguntado por qué no se pueden aprobar los presupuestos, pero sí se dio el gobierno a Rajoy. Ha concluido que "el objetivo era derrocar al secretario general, entregar el gobierno al PP y colocar a la aspirante Susana Díaz a costa del sentimiento de los militantes".

El Polideportivo de Carrús repleto de gente para escuchar a Pedro Sánchez / Javier Muñoz

Comentarios