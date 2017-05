López: “Las primarias no son para ver cómo matamos a Sánchez o a Díaz”

Continúa la campaña para las primarias socialistas, esta vez con la visita de Patxi López a Valencia, donde ha celebrado un acto con miltantes en la sede del PSPV en Balnquerías. En declaraciones a los medios previas al acto, López ha considerado que la situación en la Comunitat, donde Pedro Sánchez ha ganado en avales pero la dirección apoya a Susana Díaz, es tan solo una muestra más de la división interna del partido, que considera "clara" y evidente.

El candidato advierte de que en estas primarias está en juego, además de la secretaría general, la propia supervivencia del partido, y llama a no repetir los errores del comité federal que acabó con la expulsión de Pedro Sánchez de la secretaría general.

En cuanto al ofrecimiento de Sánchez de crear una candidatura conjunta para hacer frente a Díaz, ha asegurado que no se siente ofendido, aunque ha repetido que llevará su candidatura hasta el final y ha considerado que los avales confirman que no hay dos, sino tres candidatos.

López ha transmitido un mensaje de concordia, ha denunciado la existencia de dos "ejércitos" enfrentados, los de Díaz y Sánchez, y ha reivindicado que este proceso interno no tiene como finalidad "ver cómo matamos" a ninguno de los dos candidatos, sino rearmar el Partido Socialista para que permanezca "unido" frente a la derecha.

Ha recordado además que otras formaciones socialistas europeas se están desmoronando por la división interna, y ha llamado al PSOE español a no cometer el mismo error, ya que, dice "no está escrito" que el PSOE "no pueda desaparecer".

Para López, buscar lo unidad no es "construir bloques dentro del partido para enfrentar a otro bloque", ni unir "a la mitad para ir en contra de la otra mitad", sino tratar de "reconstruir al PSOE". Ha asegurado que va a sostener "hasta el final" que su candidatura lo que busca "no la unidad que nace del enfrentamiento, sino de la unidad que nace del entendimiento entre socialistas",

Mantener su candidatura a la secretaría general, ha añadido, "es una cuestión ética y política", para evitar que "pierdan todos", ya que, ha concluido, "no hay mayor tristeza que vencer sobre un partido destrozado".





