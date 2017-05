"El final de Dover para mí fue un trauma, pero quería seguir haciendo canciones"

"Cuando terminó Dover para mí fue un trauma. Fueron muchísimos años. A mí me gustaba muchísimo estar con mi hermana en un grupo, pero a partir de un momento me dije 'a mí me apetece seguir haciendo canciones' y por eso llamé un día a Samu y le dije que era muy deprimente estar sin hacer música, que si hacíamos un grupo, como si tuviéramos 18 años, y así empezamos".

La que habla es Amparo Llanos, que acaba de iniciar un nuevo proyecto personal después de coliderar una banda española emblemática, una banda que ha hecho historia en nuestro país durante 24 años: Dover. Junto con Samuel Titos y Jota Armillos acaba de publicar su primer disco con su banda New Day. El disco de debut se titula Sunrise.

New Day, en un momento de su actuación / JAVIER JIMÉNEZ BAS

Las composiciones de New Day son obra de Amparo. Asegura que han sido escritas desde un punto de vista existencial. Evocan momentos de su pasado y son como "una mezcla de grito de independencia y de anhelo de los demás". "Soy lo que hago", dice Amparo. "Las canciones son una parte importantísima de mí. Esos momentos los plasmo en melodías y canciones". Dover empezó como una banda de rock independiente, cantando en inglés algo que, en ese momento, todavía no estaba de moda en absoluto en España y consiguieron lo que nadie había conseguido hasta ese momento: convertirse en una banda de culto superventas sin el apoyo de una multinacional.

"Cuando empiezas algo nuevo la experiencia en la música no vale para nada, solo en cuanto a técnica. Para que un grupo tenga frescura lo mejor es casi partir de 0", dice Amparo. "La gente nos trata con cariño, pero esto es empezar algo desde cero".

