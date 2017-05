El violador del parque insiste en que las relaciones con la víctima fueron consentidas

Francisco Morillo, acusado por provocar la muerte de Sara por pérdida de sangre tras supuestamente violarla de forma brutal con un objeto, ha insistido en que se encontró con la víctima en el Parque de María Luisa y "surgió practicar sexo porque los dos necesitábamos desahogarnos". Después ha dicho que se fue y la dejó en un banco. "Yo no había hecho nada malo. No tenía miedo de nada", le ha contestado a su abogado. La autopsia determinó que fue violada vaginal y analmente con un objeto romo que le causó hemorragias internas y externas mientras estaba adormecida por las pastillas que había tomado para intentar suicidarse. Esos barbitúricos no le hubieran causado la muerte.

A Sara la encontraron a la mañana siguiente los encargados de la limpieza del parque, tumbada bocabajo en un banco y con una carta guardada en su bolso donde contaba que se iba a suicidar. En el teléfono vieron que había enviado notas a varios amigos donde les anticipaba su intención; pero les pedía que no contaran nada a sus padres "porque igual sale mal y mañana estoy aquí".

El cuerpo estaba en una zona poco iluminada donde se producen encuentros sexuales de forma habitual, ha detallado el jefe del grupo de Homicidios de la Policía.

Morillo ha señalado que Sara nunca le habló de que estuviera intentando suicidarse. "Mantuvimos relaciones en el banco. Nos vestimos cuando terminamos. Me limpié con los pañuelos que ella me ofreció pero, no observé si tenía sangre", ha declarado.

Además, ha repetido que había tomado alcohol y cocaína. "Me tomé en mi casa media botella de ron y cocaína. En el bar de abajo tres o cuatro cervezas y luego más coca".

El jefe de homicidios ha dicho que ni él ni los forenses que practicaron la autopsia "habíamos visto nada igual". Luego ha dicho que encontraron perfil genético de Francisco Morillo en el cuerpo de Sara, en los clínex llenos de sangre, en las bragas de la víctima y en la bicicleta del agresor. Después ha señalado que su mujer lo había denunciado por malos tratos una decena de veces y en una de las denuncias contaba que la había adormecido para mantener relaciones sexuales. También han dicho que en el ordenador de la vivienda encontraron que visitaba páginas de porno salvaje, que aparecían en la carpeta de elementos eliminados

Los investigadores piensan que Francisco después de agredirla sexualmente en un banco del parque la vistió, la trasladó a otro banco y la colocó bocabajo. En la posición que la vieron los trabajadores por la mañana. El objeto con el que fue violada no ha aparecido. La Policía cree que tuvo tiempo de deshacerse de él porque fue detenido quince días después de que ocurrieran los hechos.

La Fiscalía pide para Francisco la prisión permanente revisable.

Comentarios