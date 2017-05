Otra vez arrastraron el escudo del Betis

Cuando antes de los quince minutos ya pierdes dos a cero ante un rival muy limitado, que se jugaba gran parte de su permanencia en esta jornada, es muy fácil entender qué partido ha perpetrado el Betis en Butarque. No hubo Betis, simplemente. No hubo Betis en el terreno de juego como tampoco hay Betis en su planta noble. El equipo -muy señalado por los dirigentes ahora porque a alguien tienen que echarle la culpa- es fiel reflejo de lo que es la entidad, con un presidente y un vicepresidente que no saben ni les apasiona el fútbol, que le dieron la llave a un Director Deportivo -Miguel Torrecilla- que se ha equivocado en casi todos los fichajes hechos este año en un planificación horrenda; y lo más importante, que no sólo no han acertado en casi nada sino que no tienen autoridad alguna en una parte tan importante del club como es el vestuario. Hasta allí ha calado la debilidad de sus dirigentes. El resultado: 4-0 en Leganés.

Cuatro a cero en Leganés, 1-4 ante el Alavés, 4-1 en Las Palmas y Granada... por no hablar de la derrota contínua en los derbis, o las goleadas ante los grandes en muchas ocasiones. El Betis necesita una profunda regeneración y no que desde dentro y entorno -mediático incluso- se empiece a torpedear desde antes de empezar, una candidatura alterna al dúo Haro y Catalán. No sabemos si Rafael Salas le cambiará o no la cara al Betis pero, desde luego, un cambio es urgente. Porque este año te han salvado del descalabro Osasuna, Granada y, probablemente, Sporting de Gijón, pero los números son patéticos para una entidad tan grande para el Betis.

De fútbol, poco que hablar. O nada. Desde el punto de vista del Betis, claro. El Leganés casi ha certificado su permanencia -aún le falta un punto- y su temporada se puede vender como un éxito en el año del debut en Primera. Del Betis hay muy poquito que salvar. Ni siquiera se les puede pedir ya que demuestren dignidad en las dos jornadas que restan porque está visto que eso no sirve para nada. El entrenador sobra, pero también una alto porcentaje de la plantilla. Pero no se engañen, el problema está arriba. La cosa es muy sencilla: la temporada del salto de calidad está acabando de manera vergonzosa. Que los dirigentes den un paso al lado y se vayan. De lo contrario, al Betis lo pueden mandar otra vez a Segunda División.

FICHA TÉCNICA:

CD Leganés (4): Iago Herrerín Tito, Insua, Siovas, Diego Rico, Timor, Rubén Pérez, Szymanowski, El Zhar, Gabriel (Bueno, minuto 68) y Guerrero (Luciano, minuto 75).

Real Betis (0): Adán, Rafa Navarro, Mandi, Pezzella, Tosca, Álex Martínez (Álvaro Cejudo, minuto 60), Brasanac, Rubén Pardo, Jonas Martin (Joaquín, minuto 60) Rubén Castro y Álex Alegría.

Goles: 1-0, minuto 7: Szymanowski, de penalti. 2-0, minuto 14: El Zhar. 3-0, minuto 64: Gabriel. 4-0, minuto 81: Szymanowski.

Árbitro: Trujillo Suárez, canario. Amarillas para Tito y Siovas.

