Francisco Camps no volverá a la política. Lo ha dicho a preguntas de los periodistas al término de su comparecencia en la comisión de investigación de CIEGSA que ha aprovechado el expresident para reivindicarse y para criticar al actual Consell.

Y ha negado la mayor. No se cree el informe de la Intervención que eleva a 1000 millones los sobrecostes generados por CIEGSA cuando él era president. "Eso es técnicamente imposible", ha dicho.

CIEGSA estaba perfectamente auditada y si se ha producido alguna irregularidad es responsabilidad de los técnicos, él desconoce los trámites de contratación y adjudicación.

Defender la escuela pública, ha dicho, es haber construido más colegios que nunca nadie en la historia de la Comunitat Valenciana. 400. Uno de cada cuatro niños valencianos han estrenado algún colegio hecho por su gobierno. "Si los socialistas hubieran continuado en el gobierno de la Generalitat" -cuando Zaplana ganó las elecciones- "esto sería barraconlandia. No saben gestionar".

Y ha negado haber colocado nunca a nadie a dedo: él nombraba a altos cargos. Y ha reducido a "artículos de prensa" contenidos del sumario de Imelsa que habla del cobro de comisiones. Que Ciegsa estuvo siempre perfectamente auditada y controlada. Ha criticado a los miembros de la comisión por no ir suficientemente preparados y por no preguntarle por cuestiones concretas...

Y todo eso salpicado de un recordatorio que ha hecho en varias ocasiones: él fue el president más votado de la historia de la Comunitat. Eso sí, ya a la salida, ha dejado claro que no volverá. Que no optará a la alcaldía de Valencia para recuperarla como homenaje a Rita Barberá, pero que aunque él no sea el alcalde que Valencia volviera a ser gobernada por el Pp sería el mejor homenaje a la exalcaldesa fallecida.

RIFI RAFE CON PODEMOS

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha acusado a la diputada de Podemos Sandra Mínguez de haber hecho "dejación de funciones" durante su etapa como profesora por no haber denunciado los problemas y sobrecostes del instituto en el trabajó.

Durante la comisión de investigación de Les Corts sobre las actividades de la empresa pública Ciegsa, dedicada a la construcción de colegios, Mínguez ha asegurado que ella misma vivió como profesora la inauguración de un instituto construido durante el gobierno de Camps y "las atrocidades de construcción" que se hicieron.

Camps, quien le ha reprochado que no diga ni qué instituto ni qué problemas y sobrecostes hubo en él, le ha dicho que hizo "dejación de responsabilidades" por no haber denunciado, como empleada pública, todas esas cuestiones ante la dirección.

"Tenía que haber ido a reclamar ese sobrecoste", ha dicho Camps, a lo que Mínguez ha replicado que como profesora vivió "las atrocidades en la construcción" del instituto, pero no tenía acceso a la información sobre los sobrecostes, que ha conocido al ser diputada

