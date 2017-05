Forcadell declara durante 20 minutos

La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell y la secretaria primera de la mesa, Anna Simó, han comparecido durante 20 minutos como investigadas por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional. Ambas han solicitado amparo a la magistrada encargada del interrogatorio para que garantizase su inviolabilidad parlamentaria.

Forcadell ha declarado durante 20 minutos ante la jueza del caso y según fuentes de su defensa ha alegado que ella goza de inviolabilidad parlamentaria y que eso lo tiene que garantizar precisamente el tribunal. Así lo ha pedido con un alegato inicial, antes de las preguntas de su abogado que son las únicas a las que ha respondido.

La Fiscalía y la jueza no han reaccionado. El argumento principal de Forcadell es que la mesa del Parlament no puede impedir los debates de ningún tipo y que permitirlos no significa transgredir ninguna resolución del Tribunal Constitucional.

Hoy también ha declarado Anna Simó, miembro del Parlament por Junts pel Sí, quien ha expuesto argumentos similares. El viernes será el turno de dos miembros más, ambos también de Junts pel Sí, y el 12 de julio lo hará Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que Es pot. A todos los investigan por prevaricación y desobediencia al Constitucional, por haber permitido la discusión y votación de la hoja de ruta independentista y de una moción a favor del referéndum.

Antes de la declaración Forcadell ha tenido el apoyo del independentismo, con Puigdemont, Junqueras y Mas a la cabeza. Miembros del gobierno, diputados y alcaldes han acompañado a las dos investigadas desde el Parlament hasta la sede del Tribunal de Justicia de Cataluña, donde esperaba un grupo de simpatizantes, menor que en otras ocasiones

