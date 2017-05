El castillo hinchable en el que murió una niña se instaló sin permiso municipal

El restaurante de Caldes de Malavella no tenía el permiso municipal que autoriza la instalación de hinchables. Es una autorización obligatoria, según el reglamento de espectáculos, que se da después de comprobar que el inflable está bien instalado y saber que está homologado por el fabricante. El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Jordi Jané, explicó que por incumplir esta normativa, expedientarán el restaurante.

Aún no está claro el motivo por el que el hinchable salió volando hasta quedar pegado sobre el tejado del restaurante; voló unos 40 metros desde el lugar donde estaba instalado. La policía científica de los Mossos analiza el hinchable para saber si se resquebrajó y examina el motor del aire. También tendrá que determinar si es motivo del accidente que el inflable no estuviera atado con todos los anclajes posibles, sólo lo estaba por dos. El alcalde de Caldes, Salvador Balliu, explicó que no se descarta de momento ninguna hipótesis, incluso, que un golpe de viento se llevase el castillo.

Aún no se han abierto diligencias judiciales, a la espera de que los Mossos terminen el atestado con las causas del siniestro y lo trasladen al juzgado de guardia de Santa Coloma de Farners para determinar si los propietarios de Ca l'Oller han cometido alguna negligencia.

No había ninguna persona que vigilara el hinchable, aunque la normativa prevé que tenga siempre vigilancia.

El ayuntamiento de Caldes de Malavella ha decretado dos días de luto y guardará un minuto de silencio este lunes a las 7 de la tarde. También Tordera, de donde era la niña muerta, ha decretado tres días de luto.

Una de las niñas heridas ya ha recibido el alta

En cuanto a los niños heridos, el que está más grave es el que tiene 9 años y está ingresado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Hay cuatro menores, de entre 7 y 11 años, ingresados aún en el Hospital Josep Trueta de Girona, dos de los cuales están en planta. Este centro ha dado el alta médica a una niña de 3 años, que ya está en casa. Según fuentes hospitalarias, todos los menores están fuera de peligro.

Los siete niños resultaron heridos al salir volando el hinchable donde jugaban la tarde del domingo en el restaurante Ca l'Oller de Caldes de Malavella, en el vecindario de las Mateues.

El propietario no se explica el accidente

El propietario del restaurante, Jaume Matas, en declaraciones a la Cadena SER ha afirmado que no entiende que pasó "no sabemos qué ha pasado. Era un inflable pequeño, estaba atado, no es un problema de anclajes", añadió.

El hinchable lo habían colocado los propietarios del local, como habían hecho en anteriores ocasiones, y no sabían que había que pedir permiso al ayuntamiento para tener esta instalación, que defienden que estaba homologada por el fabricante y con todos los papeles.

