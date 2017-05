Los agricultores apuestan por cambiar un 20% de la producción de clemenules para mejorar la campaña

Los agricultores de la provincia de Castellón apuestan por diversificar la producción de cítricos para no depender de las mandarinas. El objetivo es cambiar un 20% de la producción de clemenules por una variedad que se pueda recoger después del mes de enero. Se trata de una medida que los agricultores llevan tiempo reclamando y que urgen a realizar cuanto antes ya que el proceso puede durar más de 5 años.

La campaña de recogida de cítricos de este año en la provincia de Castellón ha sido un desastre según las asociaciones agrarias. Los temporales, la llegada de cítricos de Sudáfrica y los robos en el campo ha provocado numerosas pérdidas económicas. A pesar de ello, el presidente de Fepac-Asaja, Néstor Pascual, considera que la mejor alternativa es diversificar el producto para lograr diferentes variedades de cítricos.

Esta iniciativa no es sencilla según ha explicado Pascual quien considera que lo primero es hacer un mapa para ver qué zonas son las más adecuadas para cada cultivo.Un proceso que puede durar más de 5 años y que pretende evitar los malos resultados cosechados esta temporada en la que casi un 40% de les clemenules no se han podido recoger. Por ello la mejor solución es diversificar el producto y no apostar todo a una sola variedad según apunta el presidente de Fepac-Asaja.

La campaña de recogida de cítricos comenzó en el mes de noviembre y finalizará dentro de dos semanas. En ese periodo la Unió de Llauradors estima que las pérdidas económicas han superado los 70 millones de euros solo en los campos de la provincia de Castellón.

Comentarios