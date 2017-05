Un hombre fallece tras caer desplomado de su camión en la N-340 en Moncofa

Un hombre de 54 años ha perdido la vida este martes después de caer desplomado desde su camión en la carretera nacional N-340 a la altura de la localidad de Moncofa. Aunque todavía no se conocen las causas de su muerte hay que señalar que este año al menos 4 personas han perdido la vida tras sufrir un infarto mientras conducían sus vehículos.

Los hechos se han producido sobre las 12:00 horas cuando el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido una llamada alertando de que un hombre había caído al bajar de su camión. El varón se ha quedado inconsciente en el suelo en el kilómetro 950 de la nacional N-340 a la altura del municipio de Moncofa.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una Unidad de Ayuda Médica Urgente (SAMU) para tratar de salvar la vida al hombre de 54 años. Sin embargo las maniobras de reanimación cardiopulmonar no han tenido efecto ya que el varón había fallecido in situ. Por ahora no se conocen las causas de su muerte a la espera de los resultados de la autopsia.

Casos similares

El pasado 29 de marzo un hombre de 73 años falleció en Vila-real tras salirse con su vehículo en la vía en la CV-185 a la altura de la rotonda del Hospital La Plana.

El día 9 de febrero dos camioneros, de 46 y 56 años, perdieron la vida mientras estaban en sus vehículos. El primero estaba inmóvil en el interior de su camión en la carretera de l'Alcora, mientras que el segundo varón cayó desplomado en el área de servicio de la nacional N-340 en Torreblanca.

Dos días antes, el 7 de febrero de este año, un hombre de 43 años murió mientras conducía su vehículo en una carretera del término municipal de Sant Joan de Moró. En este caso el acompañante del turismo avisó al 112 pero el conductor no respondió a las maniobras cardiopulmonares de los sanitarios.

En todos estos casos la causa de la muerte fue un fallo cardiaco o infarto.

