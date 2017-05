"No tenemos que estar pendientes de los rivales"

El Villarreal Club de Fútbol afronta los dos últimos partidos de la Liga Santander con la seguridad de depender de sus resultados para conseguir la clasificación para la Europa League de la próxima temporada. Para ello el primer paso es ganar al Deportivo de la Coruña el próximo domingo a las 20:00 h en el Estadio de la Cerámica.

El central amarillo Álvaro González ha pasado esta mañana por la sala de prensa y ha señalado que la plantilla solo piensa en sumar de tres en tres. "No podemos fallar porque no nos podemos permitir el lujo de encadenar dos jornadas sin ganar. Todavía no hemos logrado ningún objetivo. Aunque la temporada es buena tenemos que clasificarnos para Europa y si es como quintos mejor”.

El rival del submarino este domingo está a un solo punto de certificar la permanencia en primera, por lo que no llega a la Cerámica a dejarse llevar. “El Depor tiene muy buena plantilla y jugadores para estar más arriba, pero lo importante somos nosotros. Todos los partidos son complicados sobre todo cuando nos enfrentamos a equipos que se juegan la vida”.

Eso sí, el central del Villarreal CF reconoce que depender de sus resultados les da cierta tranquilidad a pesar de que el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad no fallan. “Dependemos de nosotros mismos y no tenemos que estar pendiente de los rivales. Venimos de ganar cinco partidos de los últimos siete, y si ganamos tendremos el quinto puesto muy cerca”.

