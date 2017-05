El futuro del CD Castellón está en el aire tras cerrarse la ampliación de capital

Este martes termina la tercera fase de ampliación de capital publicada por la directiva del Club Deportivo Castellón el pasado 17 de febrero en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Una decisión que el presidente David Cruz consideraba fundamental aunque llegó 51 días después de que lo anunciara en la junta general de accionistas.

Ahora, tras cumplir el plazo para comprar las acciones, el futuro del CD Castellón sigue en el aire porque todavía no se conoce cuántas personas han adquirido acciones ni cuánto dinero ha entrado en el club a través de ese proceso. Según ha podido saber Radio Castellón a partir de mañana se abren dos escenarios posibles.

Si la entidad ha conseguido 900.000 euros a través de la ampliación de capital el consejo de administración podrá seguir al frente de la dirección del equipo albinegro. Si es así, una vez que el club tenga todas estas peticiones, procederá a estudiarlas y a remitir la documentación a los solicitantes que, a partir de ese momento, tendrán dos días para formalizar el ingreso de las acciones que quieran comprar. Es decir, el proceso no se aclarará, como pronto, hasta la semana que viene.

Por otro lado, si el dinero recaudado en la ampliación de capital no permite cubrir las necesidades económicas del club el consejo de administración debería devolver las cantidades aportadas por cada persona e instar a la liquidación de la entidad.

Mientras todo esto sucede dentro del club, el ex director general de CD Castellón Jordi Bruixola está trabajando para buscar una solución que evite la liquidación y que permita liberar la entidad del presidente David Cruz.

En este sentido Cruz, además de reunirse con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), también ha mantenido conversaciones con representantes del Ayuntamiento e Castellón en los últimos días, de la misma forma que el secretario del club Cano Coloma. El objetivo de Bruixola es conseguir entrar en la entidad con el apoyo del consistorio por lo que tiene previsto realizar algún movimiento en los próximos días.

Por su parte el grupo americano por ahora no mueve ficha. Y no lo hacen, según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER, porque consideran que todos los movimientos que puedan llevar a cabo no servirán de nada hasta que Cruz no cambie su actitud en la negociación. Algo que, con los playoffs a la vista parece que no va a hacer.

Todo ello a la espera de que pueda salir adelante la denuncia judicial de Sentimiento Albinegro.

Un futuro negro en lo extradeportivo que podría echar al traste el gran trabajo de los jugadores y del cuerpo técnico que están a punto de clasificarse para jugar, por tercera temporada seguida, los playoffs de ascenso a Segunda División B. Este fin de semana los albinegros recibirán en Castalia al campeón del grupo VI de Tercera, el Olímpic de Xàtiva, con el objetivo de sumar un punto para asegurar el pase a la fase de ascenso.

Para ese encuentro del próximo domingo el CD Castellón ha hecho un llamamiento para que la afición llene Castalia. Las entradas tendrán un precio de entre 7 y 15 euros y la recaudación, como sucedió en el último partido como local, irá destinada a pagar los salarios adeudados a la plantilla.

