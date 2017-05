Se abre el plazo para ser Juez de Paz en Santa Pola

Santa Pola busca Juez o Jueza de Paz. Para ello se abre un plazo de un mes para que los interesados los soliciten al Ayuntamiento. Los Jueces y sus sustitutos serán elegidos en el próximo Pleno municipal.

Para presentarse no es necesario tener conocimientos de Derecho, tan solo ser conocido en el municipio y no tener antecedentes penales. Es un puesto no remunerado, aunque reciben 360 euros al mes —cantidad que depende del número de habitantes— a modo de indemnización. Los cometidos de un Juez o Jueza de Paz se centran en celebrar matrimonios y actos de conciliación. También realizan tareas de citación encomendadas por el Juzgado del que dependen, en este caso del Elche.

En la actualidad, ocupa el puesto María José Gómez. Lleva ejerciendo el cargo 8 años como suplente y 8 como titular. Sin embargo, está dispuesta a volver a presentarse porque asegura que ha supuesto un "enriquecimiento personal que no había tenido nunca". Gómez es consciente de que la figura de Jueza de Paz es un cargo en extinción, por eso quiere vivir los últimos años de esta ocupación antes de que desaparezca, y los trámites pasen a ser desempeñados por un futuro juzgado ordinario en Santa Pola.

Comentarios