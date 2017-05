Susana Díaz apela a la unidad y desgrana propuestas de Gobierno para España

La presidenta de la Junta de Andalucía y y candidata a secretaria general del PSOE, Susana Díaz, ha hecho este martes un llamamiento a la unidad en su partido para poder ganar las próximas elecciones.

En su primer acto de campaña para las primarias socialistas, Díaz se ha mostrado dispuesta a "romper el techo de cristal de la Presidencia del Gobierno" y ha confesado, ante un salón abarrotado por 800 militantes y cargos públicos de Granada, que no quiere ni puede hablar mal de nadie.

La candidata ha recordado a sus compañeros que el PSOE perdió las elecciones en Andalucía, "ante Javier Arenas, mirad", cuando el partido se mostró desunido ante la sociedad andaluza. La unidad que ella recuperó, como ha recordado, fue clave para que los socialistas volviesen a ganar. Por eso ha pedido unión para ganar la confianza de la ciudadanía y no tener que pactar con nadie ni ser sucursales de nadie.

Ante ese reto electoral, Susana Díaz ha dicho este martes en Granada que tanto Mariano Rajoy como Pablo Iglesias están interesados en que el proceso interno del PSOE no salga bien. "Si sale bien, saben que es el inicio de la remontada", ha dicho la candidata socialista.

La candidata a la secretaría general del PSOE ha considerado que los ciudadanos piden que los candidatos no se miren más el ombligo para pensar en los ciudadanos y ha interpretado que las críticas de la oposición demuestran que van en el buen camino.

Ha recalcado que el histórico PSOE que "cose" va por el buen camino, lo que ha percibido "cuando he visto las reacciones de PP y Podemos y las patadas en el tobillo a los socialistas".

"No quieren que el PSOE se levante, prefieren que siga enfrascado en cuestiones internas, en cuitas", ha resumido Díaz, que ha asegurado que Mariano Rajoy (PP) y Pablo Iglesias (Podemos) "no quieren que esto salga bien porque saben que si lo hacemos bien es el inicio de una remontada y una victoria".

"Queremos moral de victoria, de ganar, y quiero ganar en todos los rincones", ha dicho Díaz, que ha asegurado que no se va a conformar hasta que el PSOE "vuelva a levantarse y se vea a sí mismo capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos" para que entre todos los militantes formen "un partido ganador".

"¿Quién nos va a acomplejar, Rajoy?", se ha preguntado la candidata, que ha sentenciado que el presidente del Gobierno "no está en condiciones" por carecer de proyecto, tras lo que le ha acusado de negar a Andalucía un plan especial de empleo "para castigarme a mí, para castigar a Andalucía".

En su intervención ha hecho alusión a la fallecida Carme Chacón "que me falta" y ha pedido respeto para todos los presidentes socialistas entre los que ha nombrado con "orgullo" a los exdirigentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

"No pretendo que nuestro partido gane por lo que hacen ellos, que lo hacen muy mal", ha apuntado en alusión a PP y Podemos, a los que ha afeados la "falta de ética", y ha dicho preferir una victoria en comicios generales "porque somos mejores que ellos" y porque el PSOE no quiere "que el país se caiga para ganar elecciones".

Ha avisado además a Podemos y su convocatoria de manifestación el próximo día 20 que "no vamos a permitir que nadie interfiera en la libertad de los socialistas" ni presiones con anuncios de mociones de censura y le ha preguntad al líder de la formación morado cuántos colegios, institutos o centros de salud ha hecho su partido.

"Iglesias no nos va a decir a los socialistas lo que vamos a hacer o no, no me voy a callar nunca cuando se ataque la dignidad del PSOE, que lo sepan bien, no voy a permitir que nadie humille".

Ha confiado en que el PSOE saldrá fortalecido del proceso, una oportunidad para explicar el proyecto socialista para mejorar el bienestar de los españoles.

