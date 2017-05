Abel Caballero: "Los municipios queremos un nuevo estatus ya que el actual está reventado por los hechos"

Los Ayuntamientos reclaman más competencias para adaptarse a la realidad del siglo XXI donde "todo" -aseguran- sucede en las ciudades. Se trata de una nueva forma de hacer política que, según los consistorios, debe recoger la Constitución y la Ley de financiación. Para Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el actual estatus "ha reventado".

"Habrá reforma de la Constitución", dice el presidente de la FEMP. "Cuando haya esa reforma de la Constitución queremos estar en esa reforma y queremos tener un capítulo dedicado a las corporaciones locales que garantice nuestros estatus. No por nuestra relación de poder, sino porque la sociedad lo está demandando". Unas palabras que Caballero ha pronunciado este martes en el foro "Retos y estrategias del municipalismo", organizado por EL PAÍS, la Cadena Ser y la FEMP, donde ha vuelto a reclamar que las entidades locales puedan hacer uso del superávit municipal.

"Si nosotros somos la administración más eficiente y modélica queremos ser tratados como tal. Si nosotros tuvimos un superávit del 0,7% en el año 2016, 7000 millones de euros, queremos poder aplicarlo nosotros. Esa es la gran batalla política de los ayuntamientos en este momento", señala Abel Caballero.

En esa línea se manifestaba también el economista y exminsitro de Trabajo socialista Valeriano Gómez. "Yo soy partidario, por supuesto, de la modificación de la regla de gasto, porque me parece injusto. Lo que debemos de procurar es un reparto equitativo entre el conjunto de las administraciones. El problema es que ese reparto equitativo no se está produciendo", señalaba Gómez.

PP, PSOE; Podemos y Ciudadanos se comprometieron ayer a enmendar la ley de Presupuestos para que los municipios puedan emplear ese superávit hasta finales de 2018.

Reclaman, pues, nuevo estatus, más financiación y también más competencias. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid: "Considero que los Servicios Sociales tienen que estar en el ayuntamiento. Es que no puede ser de otra forma. La Comunidad Autónoma no sabe dónde están, no sabe quiénes son, no les conocen".

En el foro también intervinieron Antonio Román, alcalde de Guadalajara y secretario de política municipal del PP y Ramiro Aurín, director de la Asociación para la excelencia de los servicios públicos.

