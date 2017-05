Vélez: "No pediré perdón por decir la verdad"

"Uno no puede ir por la vida escondiéndose ante la evidencia, y es demostrable", según José Vélez, que la candidatura de Pedro Sánchez "ha sido injustamente tratada". Es por lo que dice, "no puedo pedir perdón por decir la verdad".

El alcalde de Calasparra se ratifica en el fondo de sus palabras, que han incendiado al PSOE en las últimas 48 horas en el comienzo de la campaña para las primarias, aunque reconoce que las formas fallaron: "es verdad que pudieron molestar mis palabras, aunque no hubo ese ánimo", asegura el dirigente socialista, que reconoce que debió usar "otras palabras diferentes, como prácticas injustas y parciales", en vez de acusar a la Gestora de "prácticas mafiosas".

El regidor calasparreño no entiende el revuelo ocasionado por sus palabras, porque "no encuentro donde está el insulto tan grave a cualquier compañero o compañera". Aún así, por la ofensa que han podido suponer sus declaraciones sí pide disculpas, aunque dice que no pedirá perdón por decir la verdad.

Vélez, que no ha reconocido en Hoy por hoy haber hablado con Pedro Sánchez a raíz de sus declaraciones, ha insistido en que el mensaje que les traslada "siempre" el candidato a las primarias a Secretario general del PSOE es el de respetar al resto de compañeros de partido.

Escucha aquí la entrevista realizada en Hoy por hoy Región de Murcia.

