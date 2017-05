"Ella nunca hubiera ido al parque a buscar sexo"

"Ella nunca hubiera buscado practicar sexo en el parque", ha dicho la hermana de Sara ante el Tribunal, conteniendo su angustia. "No, nunca, imposible, inimaginable. Quien la conociera lo sabe", ha apostillado su mejor amiga. De esta forma la familia de la víctima quiere anular la declaración del acusado que ha insistido en el juicio en que no violó a Sara en el Parque de María Luisa porque las relaciones fueron "consentidas". Francisco Morillo se enfrenta a la prisión permanente revisable que le pide la Fiscalía, por supuestamente haber causado la muerte de la mujer desangrada tras violarla con un objeto de forma brutal.

En la segunda sesión del juicio uno de los policías, que recuperó los elementos eliminados del ordenador del acusado, ha contado que encontró videos de sexo violento, de sadomasoquismo y de violaciones múltiples.

Carmen, una de las trabajadoras del parque, que recogió los pañuelos manchados de sangre que había junto al cadáver ha explicado que tuvo mucho cuidado de que no se contaminaran con nada. "Eran pruebas fuera asesinato o no y eso no se podía dejar ahí. Eso había que analizarlo", ha detallado. La Policía dijo que se adecentara el espacio porque en un primer momento pensó en que Sara se había suicidado.

La mujer ha dicho que cogió una bolsa blanca de las que usan los niños para el bocadillo y allí guardó esos pañuelos con sangre, que recogió con otra bolsa colocada en la mano, a modo de guante, del suelo y de un arbusto. Anudó la bolsa y la tiró en otra bolsa, grande y negra de basura que fue de donde la sacaron los investigadores horas después, cuando los forenses les advirtieron que podían estar ante un crimen.

Entre los más de 20 testigos que han pasado por la Sala, se ha escuchado el testimonio del psiquiatra que la vio días antes de su muerte. Ha manifestado que Sara no quería suicidarse, que eera una persona obsesivamente perfeccionista y exigente y que eso le había causado ansiedad. El médico le recetó dos cajas de ansiolíticos y "si se las hubiera tomado de golpe no hubiera muerto". Si acaso se hubiera quedado adormecida y con dificultad para defenderse, ha explicado.

La vista seguirá este miércoles con la declaración de la pareja del acusado, que lo había denunciado una decena de veces por malos tratos.

