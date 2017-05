El VCF acepta las condiciones de Marcelino

Primera reunión y muchos puntos en común, aunque sin acuerdo definitivo. Es el resumen del encuentro mantenido entre el Valencia CF , Marcelino García Toral y su agente durante la tardes de este martes. El club le da a Marcelino los dos años de contrato que éste pretendía aunque no pueden garantizar cuál es la cantidad de dinero que se destinará a fichajes, tal y como ha avanzado el programa 'Off The Reccord' de la Cadena SER. Marcelino contestará a la propuesta durante las próximas horas.

La otra gran pretensión de Marcelino para sentarse en el banquillo de Mestalla junto a la duración de su contrato era la lista de bajas. En ese punto se ha producido un consenso casi total entre ambas partes. En el apartado de fichajes el club no ha descartado que Peter Lim realice una inversión durante el mercado de fichajes de verano, aunque tampoco se ha podido asegurar este punto a Marcelino.

En cuanto a los objetivos deportivos el club no ha trasladado una exigencia de posición aunque el propio técnico se fija, como mínimo, la Europa League como objetivo en caso de aceptar la propuesta.

Marcelino consultará ahora la propuesta con su cuerpo técnico para contestar al Valencia durante las próximas horas, presumiblemente en la jornada de miércoles.

