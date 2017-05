Probamos la próxima portátil New Nintendo 2DS XL

Casi tres meses antes de su lanzamiento, ya hemos podido probar la próxima consola portátil de Nintendo: New Nintendo 2DS XL. Para que nadie se pierda, hay que saber que ya están en el mercado Nintendo 3DS, que reproduce gráficos en tres dimensiones; su versión más potente y con más botones New Nintendo 3DS; su evolución con pantalla más grande 3DS XL; y Nintendo 2DS, que reproduce los mismos juegos pero en dos dimensiones. Bien, con todo esto claro, la nueva máquina New Nintendo 2DS XL contará con las variantes más grandes tanto de pantalla como de potencia, pero sus gráficos se verán en dos dimensiones. Además otra de sus diferencias con la Nintendo 2DS normal es que, al contrario que ésta, será abatible y se podrá cerrar sobre sí misma.

Visitamos la showroom de Nintendo en Madrid para ponerle las manos encima a la nueva consola y las primeras sensaciones fueron muy buenas. Lo primero que llama la atención es su mayor ligereza respecto a New Nintendo 3DS XL: pesa algo menos, un punto importante cuando jugamos fuera de casa. No tiene botón de ajuste de brillo, y su batería durará entre 3,5 y 6 horas, prácticamente lo mismo que Nintendo Switch en variante portable. Además viene con el lector para figuras ‘amiibo’ integrado y su lápiz táctil, escondido en la parte inferior, es un poco más corto que el de su hermana mayor. La nueva Nintendo 2DS XL estará disponible en dos variantes en España: blanco/ naranja y negro/azul.

Los dos modelos de New Nintendo 2DS XL, junto a su lápiz táctil / SER Madrid Sur

Por supuesto es compatible con los más de mil juegos de la gama Nintendo 3DS, desde New Super Mario Bros hasta Dragon Quest VIII o los últimos Yo Kai Watch. El mismo día que New Nintendo 2DS XL vea la luz, el 28 de julio, también llegarán al mercado tres nuevos juegos: ‘Hey!PIKMIN’, ‘Miitopia’ y ‘Brain Training Infernal del Dr. Kawashima: ¿Eres capaz de mantener la concentración?’. El primero es un nuevo capítulo de la saga de estrategia, que ahora se convierte en plataformas, en el que tendremos que recuperar combustible para poder poner en funcionamiento la nave de estos simpáticos seres creados por Shigeru Miyamoto. En ‘Miitopia’ crearemos nuestro propio personaje para explorar el mundo del mismo nombre y derrotar al señor oscuro, que se dedica a robar caras, con tintes de juego de rol y simpáticas interacciones entre los personajes. Finalmente la tercera parte de Brain Training se enfoca en la concentración a base de retos con dificultad creciente.

Manuel Curdi, Brand Manager de Nintendo, durante la presentación de New Nintendo 2DS XL / SER Madrid Sur

Además pudimos hablar con el Brand Manager de Nintendo Manuel Curdi para conocer los secretos de la nueva consola y saber cómo va a convivir en el mercado con la reciente Nintendo Switch, la consola híbrida que también es portátil. Según nos contó, la idea de Nintendo es que 2DS XL se convierta en la máquina intermedia de su gama, indicada para los jugadores que no creen necesarias las tres dimensiones de Nintendo 3DS XL para jugar.

Más actualidad

Ya está en el mercado Prey, el juego de acción y terror en primera persona en el que tenemos que contener una invasión alienígena en una estación espacial, la Talos. Hemos podido probarlo y sorprende su magnífico doblaje al español, además de ser un juego de disparos en primera persona con una buena personalización de habilidades y formas diversas de abordar los eventos. Su protagonista, Morgan Yu, puede mimetizar los poderes de los extraterrestres para sobrevivir, pero también tendrá que gestionar adecuadamente la escasa munición disponible en la estación espacial. En muchas ocasiones una simple llave inglesa será clave para sobrevivir a los ‘Tifon’, peligrosos entes oscuros con diversas capacidades especiales.

Bandai Namco ha anunciado el contenido de las tres versiones especiales de Project Cars 2, el sucesor de uno de los mejores simuladores de conducción de los últimos años. Su edición limitada incluirá, además del juego, una caja metálica, página de pegatinas y un pack de cuatro coches japoneses (Nissan y Honda). La edición coleccionista vendrá con todo lo anterior y sumará el Esport Live Pass, un libro de arte, una réplica a escala 1/43 del McLaren 720S, el pase de temporada y el exclusivo Motorsport Pack DLC. Finalmente la edición Ultra estará limitada a sólo 1.000 unidades y traerá los contenidos de la edición coleccionista, pero sustituyendo la réplica en miniatura del McLaren de 1/42 por a escala 1/12, y añadiendo un poster firmado, gorra numerada y un cuaderno en colaboración con McLaren sobre el desarrollo del deportivo 720S. Project Cars 2 se lanzará a finales de 2017 para PS4, Xbox One y PC.

La edición leyenda del próximo NBA 2K18 contará en su portada con el gran Shaquille O’Neal, uno de los jugadores más queridos del baloncesto norteamericano. Aquellos que reserven su edición física recibirán como regalo un póster, cromos y pegatinas, además de créditos para el juego, packs semanales y objetos especiales de Shaquille. Los jugadores que reserven la edición Leytenda Gold recibirán el doble de cada uno de esos objetos para el juego.

El estudio español Tequila Works ha publicado un nuevo diario de desarrollo de su aventura colorista Rime. El juego saldrá a la venta el próximo 26 de mayo y sus creadores han revelado que contará con mecánicas clásicas de los juegos de plataformas como correr, saltar o agarrar objetos, pero también funciones originales como los comandos activados a través de sonidos o la importancia de la perspectiva para resolver puzzles. Hablan de un juego accesible pero con mecánicas muy innovadoras. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.

Comentarios