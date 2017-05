El Gobierno de Asturias condena los ataques al autobús de HazteOír, aunque rechaza su mensaje

Una de las noticias de la jornada de ayer, en Asturias, fue sin duda el boicot, a pedrada limpia, que sufrió a su llegada a Pola de Lena, el autobús fletado por la plataforma ultracatólica HazteOir, de corte transfóbico.

El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha sido claro esta mañana, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo el Gobierno asturiano: El Principado no aprueba el mensaje de incitación a la violencia, que en su opinión, promueve HazteOír; sin embargo, esto "no justifica en ningún caso el uso de la violencia para rechazar, que es absolutamente rechazable, absolutamente inaceptable, la incitación al odio que produce el propio autobús de HazteOír, pero tampoco es aceptable que se utilicen métodos violentos" en su contra.

Martínez ha señalado asimismo, que el Gobierno del Principado lleva meses trabajando en la elaboración de una ley de protección de las personas transgénero. Un asunto que "está en la agenda del gobierno". Se trata de una de las reivindicaciones que desde hace tiempo vienen realizando los colectivos LGTBIQ (Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y Queer)

Comentarios