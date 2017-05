Más inversión en Urgencias

He pasado siete horas con mi padre en Urgencias del Hospital General de Castellón. Afortunadamente una falsa alarma. Quiero agradecer la atención prestada por todos los profesionales, la verdad fue excelente (a destacar, además, la paciencia que deben mostrar con muchos pacientes). Es lo más importante. Una vez dicho esto, no estaría de más actuar URGENTE en las urgencias del Hospital. No sé si estará obsoleto el material, maquinaria y otras herramientas sanitarias (no lo parece) pero Sí las instalaciones que necesitan una intervención, remodelación y mejora. Actuando en los espacios de espera, boxes, consultas, mejorando comodidades, mobiliario, etc., no solo para los pacientes y familiares sino también para el personal sanitario. También un aumento de profesionales para minimizar los tiempos de espera y aumentar el tiempo de atención. Lo dicho, gracias a los profesionales que nos atendieron

