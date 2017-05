La Comunidad de Madrid excluye de las medias de los exámenes de la Lomce a los alumnos con dificultades

El examen -al menos en 3º y 6º de Primaria- es obligatorio para todos los alumnos (evaluación censal), mide sus competencias lingüísticas y matemáticas, no cuenta en el expediente educativo pero sí sirve para hacer un diagnóstico de los centros y de la educación madrileña a mayores. Con las notas de todos los examinados se hace la nota media del centro, aunque por primera vez desde que existen estas evaluaciones, este curso se va a dejar fuera de esa nota media a los alumnos con dificultades.

Así lo reflejan las instrucciones que ha dado la Consejería de Educación y que se publicaron el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad: "Las calificaciones de los alumnos que tengan adaptaciones curriculares significativas por presentar necesidades educativas especiales y que realicen las pruebas por decisión del centro, así como las calificaciones de los alumnos de compensación educativa, no computarán en el cálculo de los resultados del centro". Los directores de los centros serán los que tengan la ultima palabra para decidir si esa nota se incluye con las demás o no aunque no se establecen los criterios que deben seguir para que compute con el resto.

Según asegura a la Cadena Ser un portavoz de Educación, fueron varios directores los que pidieron que se tomara esta medida porque "había alumnos a los que la prueba generaba mucha tensión". De hecho, son los propios centros los que deciden si un alumno con estas circunstancias se enfrenta a este examen, aunque la normativa les obliga a garantizar las condiciones necesarias para que concurran a la evaluación en igualdad con el resto de compañeros.

"Es un agravio comparativo"

La Federación Autismo Madrid cree que estamos ante un agravio comparativo y exigen que todas las notas estén dentro del cómputo final del centro educativo sin ser seleccionadas. "No tienen por qué seleccionar... si una nota es buena, la incluimos dentro de la media, si esa nota es mala la excluimos" apunta Laura Hijosa, psicóloga de la Federación. "Independientemente de la nota del alumno es un derecho suyo el que le traten de una manera igualitaria al resto de sus compañeros. Y si sus notas son peores, o en ocasiones mejores, se computen exactamente igual que la del resto de alumnos", asegura Hijosa.

Para Comisiones Obreras, esta decisión "oculta la realidad del centro en el que estos chavales están escolarizados". Según Isabel Galvín, "eliminando las notas de este alumnado, lo que hacen es elevar la media". Lo razonable sería, para Galvín, que estas pruebas se hagan para ayudar a los centros que más lo necesitan.

