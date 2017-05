El Juez imputa a Concepción Dancausa y Pablo González por el 'caso Mercamadrid'

Un Juez ha incoado diligencias previas contra la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, el director general de seguridad de la Comunidad de Madrid, José Enrique Núñez, el hermano de Ignacio González, Pablo González, y otras 13 personas por un presunto delito societario relacionado con Mercamadrid durante el mandato de Ana Botella en el Ayuntamiento. Todos ellos eran miembros del Consejo de Administración de la empresa.

Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que advierte a los mismos de que figuran como investigados y que ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota.

El Juez responde así a la petición de la Fiscalía, que había reclamado que se investigara el caso tras un informe elaborado por el equipo de Manuela Carmena que advertía de posibles irregularidades en los contratos de arrendamiento y transacción suscritos por Mercamadrid con la empresa privada Mercaocio, propiedad del constructor del Algarrobico. Según el Ministerio Público, esos contratos supusieron un agujero millonario y "un importante perjuicio patrimonial" a las arcas públicas de Mercamadrid y permitió "un enriquecimiento ilícito" para Mercaocio.

El imputado Enrique Núñez, miembro del Gobierno de Cifuentes, no incumple el código ético del partido porque se le investiga por un presunto delito societario y no por delitos relacionados con la corrupción política, por eso no se espera que el PP de Madrid exija su dimisión. El entorno de los imputados asegura a la SER que se demostrará su inocencia porque existen numerosos informes oficiales de Mercamadrid y de consultoras que confirman que la operación, realizada en 2013, "es legal y no se cometió ningún delito".

