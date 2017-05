El Consell creará una Comisión para luchar contra la despoblación rural

La Generalitat y la Diputación viven un nuevo enfrentamiento político, esta vez sobre la despoblación rural. La Generalitat ha publicado un decreto esta mañana para crear una Comisión para luchar contra la Despoblación Rural en el interior de los municipios de la Comunitat, un anuncio que llega justo un día antes de que la Diputación de Castellón celebre el Foro contra la Despoblación Rural de la Provincia.

Esta Comisión, en la que participarán distintas Consellerias, será la encargada de elaborar un diagnóstico de los municipios en riesgo de despoblación, impulsar una estrategia y controlar las actuaciones. Además, coordinará las inversiones y las ayudas. El delegado Territorial de la Generalitat en Castellón, Adolf Sanmartí, ha afirmado que este nuevo decreto no pretende acaparar protagonismo político, sino mejorar la coordinación entre instituciones, porque la Diputación no puede combatir la despoblación por si sola. De hecho, Sanmartí recuerda que los fondos invertidos hasta el momento no han dado resultado.

Adolf Sanmartí ha insistido en que esta nueva Comisión contará con la opinión de las Diputaciones Provinciales. La Generalitat, de momento, desconoce la cuantía que destinará a combatir la despoblación, ya que será cada Conselleria quien asigne una cantidad de sus presupuestos. Desde el Consell insisten en que no se trata de una guerra de cifras.

