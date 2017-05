Jonathan deja en el aire su futuro

El jugador mexicano del Villarreal CF, Jonathan Dos Santos ha dejado en el aire su continuidad en el conjunto castellonense. Dos Santos ha hablado de su futuro, y lo ha hecho después de que su padre y representante, afirmara esta semana que maneja ofertas para jugar en otros equipos la próxima temporada.

Ante tal situación Jonathan ha reconocido, hasta en dos ocasiones, que está feliz, que se siente valorado y agradecido, pero, ha dejado la puerta abierta a una posible salida del club. "Me quedan dos años de contrato todavía y estoy muy feliz aquí. El Villarreal me ha dado la continuidad que no tenia en Barcelona que es lo que me hace más feliz, pero en un futuro nunca sabes que es lo que va a pasar. Ya sabes que en el fútbol hoy estás aquí y dentro de poco estás en otro lado. Estoy feliz aquí, pero nunca se sabe".

Preguntado por los intereses que maneja de otros clubes, tal y como desveló su padre, Jonathan prefiere echar balones fuera. "Yo no se nada. Estoy centrado en lo que resta de temporada. Es mi padre lo que lleva todo y no se nada".





Jonathan apuesta por la continuidad de Escribá

Del mismo modo que Jonathan ha hablado de su futuro, también lo ha hecho sobre el de Fran Escribá, quien acaba contrato y todavía no ha renovado. En este sentido el centrocampista apuesta por la continuidad del entrenador valenciano.

"A mi me gustaría que se quedara. Su trabajo se ve en los números y el equipo está jugando bien. Es un gran entrenador y una gran persona. Esperemos que se quede y que lo firmen ya"

Comentarios