Hoy no…Háganme caso…perdónenme. Igual vuelvo mañana. Pero hoy no. Hoy es jueves, me toca opinar, y lo único que opino es que hoy quiero caracoles. Hoy no quiero opinar de nada, que se joda Marine Le Pen, no pienso decir nada sobre ella. O por lo menos que se espere. Hoy me voy a cenar con unos amigos, y que hagan con los restos de Franco lo que les de la gana, como si los quieren poner bocabajo por si se espabila y escarba que aparezca en Australia, con su puñetera madre. Hoy no tengo ganas de darle más vueltas al coco, que cojan a la Marta Bailasola esa y la vistan de monja superiora por toda Barcelona, que Jordi Pujol se gaste en orfidales todo lo que ha mangado con todas sus castas y que se independice Cataluña, Baviera, Murcia y que a mí no me avisen hasta que no diga de independizarse Sanlúcar de Barrameda. Ya está bien, es imposible tener que levantarse cada día teniendo que pelear por el trabajo, la familia, el futuro, los marrones, los impuestos, soportar 4 nuevos casos de corrupción, 3 de violencia, 2 secuestros, 10 desfalcos, 3 estudios que dicen que el apocalipsis se acerca, 2 nuevas medidas de Donald Trump, un nuevo líder fascista mundial, que hora Punta siga en antena, comerte un atasco, enterarte de otra prueba nuclear de Corea y asistir con buena cara a una reunión de la comunidad a última hora de la tarde sin volvernos locos en el intento. Mañana prometo que igual sigo con todo esto…pero hoy…hoy no. Hoy namás que quiero caracoles: tan limpios de babas, con casa propia, tan picantitos y especiados, tan con cuernos pero alegres… tan anunciando el verano, tan tomándotelos con amigos con los que poder hablar sin que haya de por medio la última gran plaga: el grupito de wassap.

Hoy no quiero más memes, ni más videos, ni mas indignación, ni firmar más change.org, ni ver más resúmenes del Madrid. Hoy no pienso entrarle al trapo a Perez Reverte, hoy no, porque prefiero salir a dar una vuelta, porque enseña siempre el mismo, y porque creo que esta vez no ha estado nada machista. Hoy no, no lo creo, igual grosero, pero perdónenme, ya les dije que hoy no estoy para nadie, pero a ver si con lo de ser políticamente correcto vamos a tener que afirmar que se han extinguido las tetonas, como pasó el día que alguien invento la frase de “su hijo es listo pero mu flojo” y que nos quedamos sin niños tontos ya pa siempre. Hoy no pienso decir que me parece una mamarrachada innecesaria lo del principito en andalú, (o en lo que coño sea eso) que hace dar pasos atrás en la lucha por el respeto hacía nuestro conjunto de hablas tan innormalizable y maravilloso, pero eso lo defenderé otro día, a lo mejor el mismo que proteste contra los que siguen queriendo definir como “el hincha bético" al energúmeno que agredió a un tipo en Bilbao, como si representase algo o a alguien, pero hoy me van a perdonar, hoy no, hoy pienso ser feliz porque me da la gana y pienso hacerme impermeable dentro del caparazón de una tapa de caracoles frente a esta lluvia de mierda constante. Ya saben eso negro que no es caracol, que viene al final y amarga.

Hoy no, hoy no pienso contestarle a los que me preguntan con tonito condescendiente eso de “Ahora que estás en el teatro?”, como si el Teatro fuese Metadona con la que aguantar los monos de tele, y menos ahora que estoy en Telecinco, y en prime time queridísimo Piscis, y de lo feliz que estoy prefiero no abrumarte, porque es precisamente ahora, que si me quitas el Teatro, tendría que matarte. Pero no te preocupes que hoy no, hoy no se habla de tele, si no tendría que decir que no entiendo como Canal Sur cada vez tiene menos audiencia, apostando por contenidos tan de calidad, modernos e identitarios, orgullo de nuestra Tierra, junto a la ironía y el sarcasmo. Hoy no pienso meterme en ni un charco más, no me da la gana, ni diré nada sobre los tuits de lencería de Dani Rovira con los que se echa a la gente encima, que hay más humoristas pidiendo perdón que políticos robando, y se pide boicot para los primeros mientras a los segundos los siguen votando. Hoy no, hoy prefiero celebrar el Princesa de Asturias de Les Luthiers, así que quizás otro día me pare a eso, pero hoy…hoy no… y mira que si algo me gustaría que pasase hoy es ver a los Borbones intentando entender uno solo de los chistes de estos irrepetibles genios. Hoy me dan igual las proposiciones no de ley, las exhumaciones fantasmas, que Rajoy quiera declarar en plasma, que el dictador sanguinario siga como los caracoles con los cuernos cara al sol, con honores bajo la cruz más grande del mundo y hasta que tenga el culo Blanco porque su mujer se lo lava con Ariel, que la maldad humana no conoce límites como podemos ver en las claves wifi o en como de flojito cortan las pizzas en el Telepizza.

De verdad que mañana prometo otra vez sufrir por los sirios, los venezolanos, las carreritas de la Madrugada, el centralismo, los gatos sin hogar, el machismo de Pablo Motos y de las películas Disney, la falta de industrialización en Andalucía, que nos están dando coba con lo de quitar el peaje de las Cabezas y por el calentamiento Global y para que se vea que voy en serio…hasta dejaré para mañana mi preocupación por ver qué pasa con el Betis.

Pero eso será mañana…hoy voy a desconectar unos segundos de este mundo de locos que nos obliga a sentirnos todo el rato eternamente en tensión y presuntamente culpables. Así que hoy perdonenme… pero hoy…namás que quiero caracoles…

Fdo: Uno que hoy no está, porque he decidido ser por un ratito un inconsciente feliz…perdónenme…igual vuelvo mañana.

