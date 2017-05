El día en el que Old Trafford gritó el "¡Bielsa, Carajo!"

Fue una noche mágica. Única. Irrepetible. El partido se empezó a ganar en la grada. El mayor desplazamiento de una afición española sin contar finales europeas. 8.500 aficionados del Athletic se fueron desde Bilbao a Manchester porque querían apoyar a su equipo en Old Trafford. Y allí llegó el Athletic de Bielsa, estético, valiente, descaradamente joven, talentoso y con un hambre de gloria terrible. Dirigido por un hombre que, como decía Muniain, si esa pared es blanca pero Bielsa dice que es negra; acabas viendo la pared negra. Y así fue. Les convenció que se podía ganar allí, les pidió que lo hiciesen, les preparó para ello y lo consiguieron. El bielsismo escribió una de las más bellas páginas de su trayectoria como entrenador y eso que había realizado cosas maravillosas. Pero la profanación de Old Trafford con fútbol y llevando bajo palio el “la pelota no se mancha” fue uno de esos partidos que nos hizo a todos un poco del Athletic. 23 tiros a puerta hizo el equipo de Bielsa; marcó tres goles y, si no llega a ser por De Gea, sale el Manchester United con una de las peores derrotas de su historia. Aquella obra de arte que nos tiene que servir de inspiración para el Celta y el celtismo tuvo dos testigos de excepción entre los afortunados. Uno en el campo, Jon Aurtenetxe; y otro en la grada: Patxi Salinas. Con ellos hemos recordado, en Vigo Hoy por Hoy, aquella noche en la que todos fuímos un poco del Athletic; aquella noche en la que todos gritamos en Old Trafford el Bielsa, carajo!!!!!

Comentarios