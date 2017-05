Nunca dejan de soprendernos los colaboradores de Acunhados. Ese amplísimo elenco de protagonistas; ese fondo de armario que tiene la sección de los jueves del Vigo Hoy por Hoy. En cualquier momento, sin que Jacobo Buceta o Alberto Cunha puedan evitarlo, alguno de ellos se arranca a cantar. Y así fue como el "otro Raphael" quiso aportar su granito de arena y su talento al Road to Manchester y al Manchester Celeste. Y lo hizo como los grandes, a pecho descubierto, a capella y en riguroso directo. Se atrevió además con un gran éxito de Mecano. Porque los grandes versionan lo que les pongan. El "otro Raphael" nos dejó esta joya de "En Old Trafford me colé" con letra de un tal Buceta y arreglos musicales de un tal Cunha. Y es que como dice el maestro de Linares: "Hoy la lío en Man-ches-Ter".

