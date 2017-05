Una de cada cuatro adolescentas sufre violencia machista

Marina Marroqui la presidenta de la Asociacion Ilicitana contra la violencia de género es una de las profesionales que ayudan a las adolescentes a identificar la violencia machista en estadios tempranos en los talleres que organizan la fundación Barrié y la fundación Arela. Y es que el maltrato no solo se reduce a lo físico, sobretodo en la adolescencia y hay determinados comportamientos que no deberíamos ver como normal. Comportamientos que sufren una de cada cuatro adolescentes en nuestro país. Que tu pareja intente controlarte, que no le guste que salgas sola, que cuestione tus decisiones, que se moleste porque te lo hayas pasado bien… No son comportamientos que debamos tomar como normales.

La prevención es fundamental, también la detección precoz de conductas sumisas en adolescentes, y acercar la ley del menor a la comunidad educativa, a padres alumnos y profesores que es lo que pretende ARELA.



