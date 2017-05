Comienza el derribo del hotel Kaype

El derribo es consecuencia de la anulación en los tribunales de dos licencias municipales que dieron amparo legal a las obras; una para la agrupación de fincas, que el Ayuntamiento de Llanes otorgó a la promotora Carrera Y Pérez en diciembre de 2012, y otra de obras que concedió en marzo de 2013. Cuatro años después, y tras un largo periplo judicial, ha comenzado a hacerse efectiva la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo que obliga a devolver la zona a su estado original.

A primera hora del jueves, una retroexcavadora con pluma de largo alcance de 26 metros, equipada con una cizalla hidráulica, ha comenzado a triturar el hormigón y demoler la armadura del edificio; unos trabajos que la empresa estima, se porlongarán durante dos semanas. Una vez completada esta primera fase, en la que se ejecuta el grueso del derribo, se incorporará una planta móvil de machaqueo de hormigón cuya función es la separación de los metales y los áridos, ya que el proyecto de derribo contempla la clasificación de los distintos materiales para su reutilización o destrucción. Dicho proyecto, contempla el mes de julio como fecha tope para que los trabajos estén completados.

Olaya Romano

En la construcción de la ampliación de este hotel se invirtieron 5,2 millones de euros.Tras conocerse la sentencia de derribo, la propiedad trasladó al Ayuntamiento de Llanes su intención de reclamar 15,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por tener que demoler una construcción que se levantó tras la concesión de dos licencias municipales, algo por lo que fueron investigados hasta 6 funcioanrios y altos cargos del Ayuntamiento (entre ellos la ex alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo o el ex edil de Urbanismo, Jose Manuel Herrero). Todos fueron exculpados a excepción del ex arquitecto municipal, que continúa siendo investigado.

