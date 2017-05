El juez procesa al ex alcalde, Antonio Tirado, por la salida a Bolsa de Bankia

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la instrucción del caso Bankia sobre la salida a Bolsa de la entidad y ha acordado el procesamiento de un total de 32 personas físicas, más dos jurídicas Bankia y Banco Financiero y de Ahorros, entre las que se encuentra el ex presidente de Bancaja y ex alcalde de Castellón, Antonio Tirado Jiménez, que está procesado por un delito de falsedad en las cuentas.

Bankia salió a bolsa en julio de 2011, según dicta el juez los ex directivos incluyeron datos falsos en las cuentas entre los años 2010 y 2011. Entre los procesados hay doce valencianos, entre ellos Antonio Tirado. Se les imputan delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años y delito de fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.

En este caso está procesado el ex ministro y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el ex vicepresidente de la entidad bancaria, José Luis Olivas.

Comentarios