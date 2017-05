"Sara sufrió un acto de sadismo extremo" y después el acusado "tuvo la sangre fría de vestirla" y dejarla abandonada en el Parque de María Luisa "sabiendo que se estaba desangrando". "Y aguantó 12 días sin decir ni mu", hasta que lo detuvieron. Le ha dicho la fiscal Eva Más al Tribunal. La Fiscalía sigue pidiendo la prisión permanente para Francisco Morillo "o sino que le impongan la pena máxima contemplada" por dos agresiones sexuales y por el asesinato de Sara".

Francisco Morillo, ha dicho la fiscal en su informe, "dio vía libre a sus instintos más sádicos y decidió experimentar lo que había visto en las imágenes de su ordenador con una mujer aletargada, desorientada y menuda", que estaba sola en un banco del parque de María Luisa por la noche. "El merodeador sexual vio el cielo abierto porque Sara debía encontrarse narcotizada. Era como un muñeco de trapo". Así que la desnudó y la violó primero en un banco y luego, vía anal, en otro, ha detallado. " Le importaba cero lo que le pudiera pasar y ella sufrió al 100 %".

El Ministerio Público ha recordado la dicho por los forenses: "que Sara no fue al parque a quitarse la vida tomando pastillas. Fue a realizar una llamada de atención". "Hubiera sobrevivido si pese a la crueldad y la frialdad del acusado, hubiera acabado llamando a urgencias".

También ha puesto de relieve las pruebas de ADN recogidas en los pañuelos que había junto al cadáver y en el manillar de la bici del encausado. Había perfil genético de él y de Sara mezclados.

La Fiscalía piensa que a Morillo no se le puede aplicar la atenuante de haber consumido drogas o de haber bebido alcohol el día del crimen porque el único testigo que lo vio en el parque ha contado que estuvo a unos 30 centímetros de él y que no olía a alcohol.

Lo manifestado por su pareja o lo declarado por el acusado no debe ser tenido en cuenta, según la fiscal. Eva más no se cree que hubiera consumido cocaína ni tampoco alcohol. "La declaración de su pareja es la de una mujer maltratada. Una mujer dependiente afectivamente de su marido", ha manifestado. Porque lo había denunciado once veces por malos tratos.

