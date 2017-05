Taburete actúa en Los 40 Primavera Pop

El grupo madrileño Taburete actúa esta noche, a partir de las 21:00h, en el escenario de Puerta del Ángel, dentro de Los 40 Primavera Pop.

Guillermo Bárcenas y Antón Carreño son el cantante y guitarrista respectivamente de Taburete. Un grupo que en muy poco tiempo se ha convertido en un icono pop y que en menos de dos años ha colgado el cartel de todo vendido en más de 30 conciertos.

“En muy poco tiempo hemos vivido muchas grandes noches” cuenta Guillermo Bárcenas. Han llenado el Palacio de los Deportes y la Riviera dos veces con sus conciertos y esta noche actuarán en la Puerta del Ángel, con acceso gratuito.

Pero la polémica no deja de lado a este grupo. Guillermo, hijo del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y Antón, nieto de Díaz Ferrán han sido foco de muchas críticas precisamente por sus familiares. “Es algo que ya está superado. Ya se sabe y no le doy más importancia, solo me afectan las críticas musicales” asegura el cantante de Taburete.

Escucha la actuación en directo en el programa A Vivir Madrid de Taburete interpretando "Hijos del soul"

Guillermo Bárcenas y Antón Carreño estarán hoy, a partir de las 21:00h, con Taburete en el escenario de la Puerta del Ángel.

