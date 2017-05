Carmena no repetirá a pesar del resultado favorable de las encuestas

Manuela Carmena lo tiene claro. Los buenos resultados que obtiene Ahora Madrid y ella en particular en cuanto a valoración de líderes, no le harán cambiar de opinión. En una entrevista en el programa La Ventana de Madrid, Carmena reitera que su postura es la misma que hace meses y que, por tanto, no va a repetir como cabeza de cartel en las elecciones municipales de 2019.

Algunos sectores próximos a la alcaldesa tratan de convencerla de que su continuidad es la mejor opción para que Ahora Madrid pueda seguir gobernando en la capital y Carmena siempre ha dicho que es muy complicado desarrollar un proyecto político en menos de ocho años. Pero en la SER, Carmena ha sido tajante: "Yo creo que los compañeros y amigos queridos me van conociendo y saben de mi manera de hacer las cosas y muchas esperanzas -de que repita como candidata- no tienen".

Perfil del nuevo candidato

Para Manuela Carmena la nueva candidatura de Ahora Madrid debe contar con parte de la experiencia de estos años de gobierno y con gente nueva procedente de la sociedad civil, personas "que durante unos años estén dispuestas a aceptar una responsabilidad de este tipo". Carmena no concreta en la entrevista si el candidato debe buscarse fuera o está ya dentro del Ayuntamiento de Madrid.

No seré la candidata de Podemos

En la misma entrevista en La Ventana de Madrid, la alcaldesa de la capital, niega haber recibido una oferta de Podemos para liderar la moción de censura que esta formación va a impulsar en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy. Una opción que ha estado sobre el tapete aunque no se ha llegado a oficializar. Algunos miembros de la formación morada la veían como la mejor opción, optar por alguien con experiencia cuyo perfil no fuera rechazado por el resto de fuerzas. "Debe ser un cotilleo del que yo no tengo ni idea. Nadie me ha dicho nada. Saben que iba a decir un no de cartelera de cine".

La entrevista completa con Manuela Carmena con motivo de la festividad de San Isidro, patrón de la capital, se emitirá este lunes de 19:20 a 20h, en el programa La Ventana de Madrid.

