Archivada la causa contra Jorge Duarte

La jueza Ana López Suevos ha archivado las diligencias iniciadas hace nueve meses contra el concelleiro de Espazos Cidadáns de Santiago de Compostela. Jorge Duarte estaba investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa, por haber paralizado la tramitación de varios expedientes sancionadores a locales de hostelería nocturna.

Después de nueve meses, un período "demasiado largo" en opinión del alcalde, Martiño Noriega, se archiva la causa que había iniciado la Fiscalía de oficio despues de la denuncia de un particular. Tanto Noriega como Duarte no ocultan su satisfacción por este archivo. Una decisión que viene a tranquilizar la situación política en Raxoi (sede del gobierno municipal) despues de meses que, reconocen, "no han sido fáciles".

Noriega ha agradecido a la oposición, a PSOE -especialmente-, y BNG, el respecto político e institucional de estos meses. Y ha criticado al PP por haber buscado una condena "sin juicio previo", una actitud que ha calificado de "impresentable".

El archivo de la causa ha sido bien acogido por la oposición. En PSOE restaban importancia a su posición al asegurar Paco Reyes, el portavoz, que siempre han "defendido la presunción de inocencia". Tanto socialistas como nacionalistas habían mantenido una postura intermedia, sin pedir la dimisión de concejal pero recordándole a Compostela Aberta cuál era su propio compromiso electoral en materia de transparencia y responsabilidad política. No obstante los nacionalistas también satisfechos, según su portavoz Rubén Cela "una buena noticia para el concejal y para el concello en su conjunto". Desde el PP no han querido hacer una valoración formal, simplemente muestran su respeto por las decisiones judiciales.

Comentarios