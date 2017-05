"Imagino que lo metí en el congelador por el pánico"

Carmen, la mujer acusada de matar a Manuel y de esconder su cuerpo en el congelador de la heladería que regentaba, ha manifestado que está muy arrepentida de lo que hizo y lamenta "todo lo que está pasando su familia y la mía". La acusada ha declarado ante el jurado que la enjuicia que estaba "muy borracha" y que no recuerda haber golpeado a la víctima ni haberlo asfixiado con un cable. "No sé cuándo lo metí en el congelador. Imagino que lo hice por pánico", ha señalado.

La Fiscalía pide para ella ocho años y medio de cárcel. La familia de la víctima eleva la pena hasta los 20 años y la defensa solicita una condena de uno a cinco años por homicidio imprudente.

Carmen ha comenzado explicado que bebía mucho "desde los 14 ó 15 años" y que no recuerda casi nada de lo que ocurrió. No recuerda que invitara a la víctima a mantener relaciones sexuales, como ha manifestado uno de los trabajadores de un bar cercano. No recuerda si se acostó con él. Sabe que le hizo "algo bastante fuerte" y que mantuvieron una pelea en la que se insultaron con adjetivos como "guarra", "puta" y "cabrón".

Luego se despertó, ha señalado, en un charco de sangre y siguió bebiendo y tomó pastillas y se quitó la ropa y "por el pánico imagino que metí el cuerpo en el congelador". Después se fue a un locutorio y llamó a su hermana. Les dijo lo que había ocurrido y les pidió que la entregaran a la Policía.

Carmen ha dicho que si negó conocer a Manuel cuando la Policía y su familia se presentaron en la heladería fue por miedo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 9 de enero del año pasado en la heladería Otoño del barrio de La Macarena de Sevilla. Carmen y Manuel se encontraron en un bar y desde allí entraron en la heladería de la acusada. Pasaron la noche juntos y por la mañana ella supuestamente lo golpeó con una estatua de Buda y luego lo asfixió con un cable. Después se presentó en la Policía, borracha, y confesó que había matado a un hombre y que había escondido su cuerpo en el congelador. Por eso el fiscal le aplica las atenuantes de confesión y de estar bajo la influencia del alcohol.

