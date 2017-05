La ONCE se suma desde este martes al 25 aniversario de la Expo 92

La ONCE inaugura este martes la exposición con la que se suma a la celebración del 25 Aniversario de la EXPO’92, que incluye una muestra de fotografías y de las maquetas expuestas en su pabellón durante la Muestra Universal. El mismo edificio de la EXPO en la Isla de Cartuja ocupa hoy la sede de Fundación ONCE e ILUNION en el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja.

Coincidiendo con la exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 12 de octubre, Fundación ONCE mostrará también su casa inteligente, accesible y sostenible en la explanada del pabellón, un modelo expositivo que está recorriendo toda España en colaboración con el Real Patronato de la Discapacidad.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la teniente delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, participarán en la inauguración junto al comisario del 25 Aniversario, Julio Cuesta, o el presidente de Legado EXPO, Ángel Aramburu, y responsables también de la EXPO’92. Por parte de la ONCE también estarán la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, y la jefa del departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, Mercè Luz.

Cupón rociero

Por otra parte, el óvalo del bendito y venerado Simpecado de 1766 de la Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa será quien protagonice el cupón de la ONCE del próximo día 5 de junio de 2017, Lunes de Pentecostés.

Al cumplir el Simpecado 250 años de su peregrinar ante la Blanca Paloma, la corporación manriqueña solicitó un cupón extraordinario para conmemorar tan magno acontecimiento en el mundo rociero y dicha organización ha tenido a bien que sea un día tan señalado como el Lunes de Pentecostés, en honor a la Santísima Virgen del Rocío.

Por ello, este viernes, día 19 de Mayo, a las 11:00 horas la Casa-Hermandad de Villamanrique acoge la presentación de dicho cupón, acto que será presidido por el delegado territorial de la ONCE, Cristóbal Martínez Fernández; el alcalde de Villamanrique de la Condesa, José de la Rosa Solís; el gerente de la Agencia IDEA, Francisco Díaz Morillo; y presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Villamanrique de la Condesa, Roque Espinar Cardoso.

Comentarios