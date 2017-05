La FAVEC presentará una demanda colectiva contra Aqualia

La favec comienza una campaña de información y recepción de documentación de cara a presentar una reclamación colectiva contra el recibo del agua en Vigo, satisfechos por la sanción interpuesta a Aqualia. Ese inicio de expediente sancionador con una multa de 210.000 euros por no disponer de teléfono gratuito es la primera batalla para la FAVEC ganada a la concesionaria del agua en Vigo, pero la guerra saben que será más larga. La inician con la recogida de recibos para reclamar el cobro por consumo y no por tarifa mínima como se está haciendo en estos momentos.

Pero más urgente es para la asociación de vecinos es el cambio de la red de saneamiento porque afirman en A Salgueira el agua no tiene la calidad que debiera. Están pendientes de un nuevo análisis de la delegación territorial de Sanidad aunque ya anuncian que no es cien por cien fiable ya que las muestras se han tomado en la calle y no en las viviendas y por eso piden la actuación del laboratorio municipal.

