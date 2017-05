Se suspende la 10K de Santa Pola

El Club de Atletismo de Santa Pola ha anunciado mediante un comunicado que suspenden la organización de la 10K Internacional Vila de Santa Pola que tradicionalmente se celebraba en el mes de junio. Han aclarado que se debe a causas ajenas al club.

Hace un mes, el Ayuntamiento ya anunció que se haría cargo de las pruebas deportivas al no recibir el calendario de eventos que el Club tenía previsto organizar. El presidente, Roque Alemañ, aclaró que no habían recibido ningún correo electrónico previo, que tan solo habían tenido un requerimiento con un plazo de cinco días para enviar la relación de pruebas. Alemañ aseguraba que no les daba tiempo a presentarlas.

Según el comunicado, "la actual situación en la que se ha puesto a la entidad deportiva, hace que sea imposible el iniciar preparativos de ninguna de las pruebas que tradicionalmente figuran en el calendario de pruebas de la entidad". Han trasladado a la alcaldesa y la concejala de Deportes, su intención de continuar realizando las pruebas pero antes debe de tener solución lo que ha provocado la toma de decisión.

Ya se anunció por parte del Club la suspensión de la organización del último Duatlón, así como la Volta a Peu al Terme de Santa Pola.

