Sepulcre afirma que "la información de Skyline es un engaño hecho con mala intención

El expresidente del Elche C.F. José Sepulcre ha salido al paso del comunicado que hacía público ayer Skyline International, el ganador del concurso público impulsado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la venta del Club ilicitano, cuyo proceso está paralizado judicialmente. Skyline anunciaba en su comunicado que "damos por concluidas las negociaciones con Sepulcre para adquirir su paquete accionarial, con el objetivo de levantar el bloqueo institucional que sufre el Elche".

Pues bien, el que fuera mandatario franjiverde ha respondido con otro comunicado en el que asegura que "la información ofrecida por Skyline es un engaño, realizado con mala intención, en un momento crítico del Elche, ante el que no debo guardar silencio. No les conozco de nada y jamás he realizado oferta ni petición alguna a Skyline. El escrito íntegro del ahora accionista José Sepulcre es el siguiente:

"Los medios de comunicación se han hecho eco hoy de una información realizada por Skyline en la que se indica que dan por rotas las negociaciones, que junto con el Instituto Valenciano de Finanzas, mantenían conmigo para la compra de las acciones "con el único objetivo de levantar el bloqueo institucional que padece la entidad" (en referencia al Elche Club de Fútbol).

En dicha información se indica que he rechazado "hasta en dos ocasiones" la venta "pese a recibir ofertas notablemente superiores al precio de valor de mercado" y que "Skyline" se negó a una supuesta petición mía de demorar la compraventa "hasta que pudiese adquirir acciones o deuda a terceros para obtener mayor beneficio particular de la venta del club". Terminan afirmando que Skyline mantiene su objetivo de desarrollar un ambicioso proyecto deportivo en el Elche, amparado en su derecho a convertirse en "accionista mayoritario tras haber ganado de forma lícita, legal y transparente un concurso público".

Ante esta información, sostengo rotundamente que la información dada por Skyline es un engaño, realizado con mala intención, en un momento crítico del Elche Club de Fútbol, frente al que no debo guardar silencio.

Afirmo que todo el comunicado de Skyline es mentira. Nunca he mantenido negociación alguna con Skyline, ni los conozco de nada. Jamás he realizado oferta a Skyline, ni petición alguna. También mienten al decir que he pretendido obtener beneficio personal. Me gustaría que la opinión pública considere el relato de lo acontecido y por el cual nunca he concedido credibilidad a esta empresa.

El Consejo Superior de Deportes, a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, ordenó en agosto de 2014 que se realizara un informe de determinados aspectos económicos del Elche Club de Fútbol. El informe fue encargado a la empresa BDO Auditores, que lo finalizó en noviembre de 2014 incluyendo en su titulación que se trataba de un "Informe de Auditoría Complementaria" cuando no era una Auditoría, ni uno de sus firmantes era Auditor. Tratándose de un informe basado en cuentas provisionales que no habían sido formuladas por el consejo de administración (ni por lo tanto auditadas, ni presentadas en el Registro Mercantil).

Los días 4 y 5 del presente mes, los peritos de BDO prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Elche y en dicha declaración reconocieron:

Que el informe realizado no es una Auditoría.

Que "BDO Auditores, S.L" tiene una relación profesional de colaboración constante con la Liga de Fútbol Profesional.

Que "BDO Auditores, S.L" tiene intereses en el Fútbol Profesional (algunos miembros están presentes en el Consejo de Administración de un Club de la Liga 1,2,3.

Es público y notorio que:

"BDO Auditores, S.L" fue contratada por el "Instituto Valenciano de Finanzas" como empresa encargada de valorar las ofertas que se realizaron en el proceso de venta de las acciones del Elche Club de Fútbol propiedad de la Fundación y pignoradas al "Instituto Valenciano de Finanzas".

"BDO Auditores, S.L" valoró, como mejor oferta la realizada por "Skyline".

En la declaración del día 4 de mayo se le exhibió a uno de los peritos de "BDO Auditores, S.L" un documento que me envió por mail un abogado del departamento jurídico de "BDO Auditores, S.L" en el que, en representación de Skyline me hacía una oferta de compra por mis acciones en el Elche Club de Fútbol.

El "Informe BDO" fue causa de apertura de un expediente sancionador al Elche Club de Fútbol y a su consejo de administración. Expediente que, al parecer, fue resuelto en mayo de 2015 por el TAD; y digo al parecer porque a día de hoy no ha sido notificado a ninguna de las partes sancionadas. También fue causa de apertura, al mismo tiempo, del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Elche.

Por todo ello, Skyline no me ha merecido credibilidad alguna. Prueba de ello es el hecho de haber entregado el mail remitido por BDO Auditores, S.L en su representación con la oferta de compra de mis acciones al Elche Club de Fútbol, para este lo hiciera valer en el Juzgado ante la declaración de los peritos de BDO Auditores, S.L. como así ocurrió el pasado día 4 de mayo.

Los accionistas y aficionados del Elche Club de Fútbol valorarán si es correcta la actuación de BDO Auditores, S.L. en todos estos hechos: informe, valoración de ofertas y representación de intereses de la empresa mejor valorada".

Así concluye el extenso comunicado del expresidente del Elche, José Sepulcre Coves.

