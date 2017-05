Pelegrín: "El Elche C.F. no está muerto y lo daremos todo para salvarnos"

El capitán del Elche Club de Fútbol, Sergio Pelegrín, ha tomado la palabra en la semana más deprimente para la entidad ilicitana. El varapalo de la quinta derrota seguida ante el colista Mirandés ha generado un sentimiento de pesimismo entre muchos aficionados que ven muy difícil la permanencia en Segunda División.

Pelegrín, de 38 años, ha vivido grandes momentos en el Elche. El último ascenso a Primera y las dos permanencias consecutivas en la máxima categoría con el técnico valenciano, Fran Escribá, como gran protagonista de esos tres años mágicos. Luego llegó el descenso a Segunda en los despachos en 2015, y ahora, el jugador catalán admite que "es una de mis peores situaciones como profesional, y sabemos que toda la gente que quiere al Elche está pasando un mal trago".

El veterano capitán franjiverde advierte que "el equipo no está muerto y lo vamos a dar todo para salvarnos. Ni mis compañeros ni yo nos vamos a hundir. Mientras haya opciones las pelearemos todas. Tengo mucha fe, y si no fuera así ya no vendría cada día a seguir trabajando. Estoy convencido de que este grupo va a responder porque queremos sacar esta situación adelante". Pelegrín también ha explicado que los jugadores pagarán dos autocares para "los aficionados que nos quieran acompañar en Getafe el viernes en estos momentos difíciles".

