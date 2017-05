¿Quién dijo que no se puede bailar con 120 kilos?

"Si hubiera visto algún referente, hombre bailando y gordo, seguramente me habría planteado hacer el Conservatorio de Danza, pero como nunca fue así... Siempre eran mujeres y muy delgadas. Pensé que era algo prohibido para mí. Qué pena no haber sabido que era así", se lamenta Alberto Velasco.

De haber sucedido así el mundo habría ganado un bailarín, pero habríamos perdido, quizá, al Alberto Velasco poliédrico que conocemos: al actor, director, creador y también bailarín que ahora desembarca en el Pavón Teatro Kamikaze con 'La inopia. Coreografías para un bailarín de 120 kilos'.

"Hago un homenaje al niño que un día decidió, casi mágicamente, que tenía que desarrollar su vida en unas tablas. La primera vez fue en las fiestas de mi pueblo viendo a una orquesta sobre cuatro tablones. Algo que me parecía el mismo Broodway. Me quedé en la inopia, completamente. Me quedé enganchado con aquello, no sé cuánto tiempo permanecí con la boca abierta hasta que un amigo me dio una colleja y me llevó a jugar al parque", dice Velasco.

Alberto Velasco, durante su entrevista / JAVIER JIMÉNEZ BAS

Para poner en pie esta pieza "de teatro y danza" Velasco se ha rodeado de un equipo de renombre. "Hay tres Premios Nacional de Danza: Sol Picó, Muraday y Daniel Abreu. La creadora indescriptible Carlota Ferrer y Carmelo Segura, un coreógrafo que ahora está coreografiando a la Sidney Ballet en Australia y Vero Cendoya. El texto corre a cargo de Sonia Barba que es una actriz y poeta maravillosa".

La inopia, dice Alberto Velasco, es ese lugar donde todos desearíamos estar, donde pesar 120 kilos no le importa a nadie. "El cuerpo es una anécdota. He aprendido a quererme como soy. He aprendido a exportar la belleza que tengo con mi cuerpo, que todos los cuerpos son hermosos, que uno tiene que proyectarlo y que si tú lo proyectas el mundo lo recibe como es, como si fuera un espejo y eso en este espectáculo se ve claramente. Es anecdótico lo de los 120 kilos. Podrían haber sido 80 o 75 kilos".

A quienes insisten y le dicen que con su peso no puede bailar Alberto les contesta así: "Dicen que el abejorro no puede volar porque sus alas son demasiados débiles para sostener todo su peso. Tendría que ser como una gallina-insecto sin poder volar y, sin embargo, vuela porque no lo sabe. No es consciente de su peso y vuela. A mí me pasa lo mismo".

Alberto Velasco vuela al ritmo de la música electrónica o de Massiel al tiempo que reivindica el poder de la danza, un arte que, asegura, se ha convertido en algo minoritario. "El mundo de la danza se convirtió en algo elitista, cuando no debía de serlo. Para nada. La danza es lo más popular que hay en el mundo y lo más genuino. Celebramos las cosas bailando y, sin embargo, cuando tenemos que elegir una opción de ocio es lo último que elegimos. Quién venga a ver un espectáculo de danza se va a emocionar y le va a sacudir", dice.

